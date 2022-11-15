***DYBNK* *SNICA*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
15.11.2022 11:10
***DYBNK******SNICA*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079960
BIST
12:424.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 31,09
|Açılış
|: 4.632
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4.687
En Düşük
4.535
12:4218,6155
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 18,7150
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,6485
En Düşük
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12:4219,3711
En Yüksek
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|: 0,78%
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|Açılış
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1.067,68
En Düşük
1.055,51
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|BRLSM
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|% 10,00
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|34.829.323
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|YEOTK
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|171.090.200
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|672.105.541
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.989.171
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|MNDRS
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|163.560.869
|% -9,99
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|SNGYO
|3,43
|581.119.719
|% -9,97
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|SODSN
|27,98
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|% -6,73
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|BNTAS
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|% -5,11
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|GZNMI
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|THYAO
|109,40
|5.849.953.219
|% -0,27
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|ASELS
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|3.583.399.300
|% -0,48
|
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|3.131.527.447
|% -1,23
|
|ODAS
|11,64
|3.084.571.003
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|PETKM
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|2.786.768.376
|% -2,42
|
|ALBRK
|2,80
|758.485.618
|% 9,80
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|ODAS
|11,64
|3.084.571.003
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|EKGYO
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|% -1,94
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|Alış
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|%
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|Sterlin
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|Frank
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|12:42
|Alış
|Satış
|%
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|1.775
|1.776
|3,43
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.073
|7.180
|59,00
|
|Tam
|7.037
|7.155
|21,00
|
|Yarım
|3.417
|3.498
|10,00
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|Çeyrek
|1.709
|1.748
|5,00
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|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|-0,00
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|B. Petrol
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|91,58
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