***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 13:25
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823888
BIST
17:12110.029
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 2.718,77
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:126,1425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1360
17:126,8327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0274
|Açılış
|: 6,8490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8250
17:12316,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,63
|Açılış
|: 317,67
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.213.182
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,94
|141.419.530
|% 17,98
|
|CRFSA
|6,70
|43.873.446
|% 16,93
|
|SONME
|6,11
|5.554.056
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.090.489
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|9.152.116
|% -6,35
|
|GYHOL
|21,68
|11.723.968
|% -5,57
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,20
|1.266.530.649
|% 6,94
|
|THYAO
|12,14
|985.786.616
|% 2,88
|
|GARAN
|10,01
|554.591.786
|% 4,60
|
|KARSN
|1,92
|350.023.523
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,52
|310.802.522
|% 5,44
|
|KARSN
|1,92
|350.023.523
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,37
|226.084.167
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,16
|162.133.798
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,52
|310.802.522
|% 5,44
|
|ODAS
|2,10
|204.552.715
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8341
|7,8734
|% -0,08
|
|Frank
|6,3886
|6,4271
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6318
|1,6400
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|17,81
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|-4,00
|
|Tam
|2.101
|2.153
|-3,89
|
|Yarım
|1.015
|1.042
|-1,88
|
|Çeyrek
|509
|521
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|52,99
|52,99
|1,09
|