***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:05
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826066
BIST
16:14103.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -64,81
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:146,1371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,1365
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:146,9816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0482
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:14328,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -3,50
|Açılış
|: 328,34
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,78
|15.986.517
|% 11,62
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|VKING
|2,83
|4.657.765
|% 9,69
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|863.805
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,72
|4.449.453
|% -11,79
|
|BURCE
|6,00
|1.722.285
|% -10,85
|
|SEKUR
|3,80
|1.137.477
|% -10,80
|
|RHEAG
|1,66
|4.882.603
|% -10,27
|
|THYAO
|10,44
|852.824.080
|% 0,58
|
|ASELS
|27,22
|766.480.531
|% -1,95
|
|GARAN
|9,50
|513.600.565
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,35
|354.356.713
|% 2,62
|
|ODAS
|1,82
|211.933.819
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,35
|354.356.713
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,23
|177.407.080
|% -2,38
|
|ODAS
|1,82
|211.933.819
|% -2,67
|
|KARSN
|1,61
|143.709.064
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,34
|112.869.810
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9685
|8,0085
|% -0,83
|
|Frank
|6,5655
|6,6050
|% -0,69
|
|Riyal
|1,6298
|1,6379
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-16,15
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-10,15
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-4,91
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|