***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:26
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827035
BIST
15:5398.832
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.230,93
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
15:536,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0430
|Açılış
|: 6,2010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
15:537,0323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0847
|Açılış
|: 7,0230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:53331,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,14
|Açılış
|: 331,73
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,12
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.566.487
|% 19,79
|
|ECILC
|3,96
|218.765.929
|% 18,92
|
|DEVA
|9,76
|144.617.102
|% 17,73
|
|SELEC
|7,12
|97.102.138
|% 15,77
|
|ECZYT
|10,45
|96.310.413
|% 13,71
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,94
|272.137.485
|% -17,40
|
|ARSAN
|2,95
|6.803.676
|% -15,95
|
|MRGYO
|0,83
|11.340.712
|% -15,31
|
|ATEKS
|9,30
|3.302.483
|% -15,30
|
|ASELS
|25,14
|842.978.991
|% -2,93
|
|THYAO
|9,45
|645.023.976
|% -5,22
|
|GARAN
|9,41
|392.368.981
|% 0,64
|
|TSPOR
|3,94
|272.137.485
|% -17,40
|
|GSRAY
|2,23
|227.567.360
|% -13,23
|
|CEMAS
|0,86
|124.603.701
|% -14,00
|
|IHLGM
|1,07
|149.937.270
|% -10,08
|
|ODAS
|1,52
|189.745.491
|% -11,63
|
|ADESE
|1,25
|135.233.850
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,23
|227.567.360
|% -13,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9880
|8,0281
|% 0,77
|
|Frank
|6,6144
|6,6542
|% 1,39
|
|Riyal
|1,6465
|1,6548
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,69
|
|Altın Gr.
|332
|332
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.187
|2.242
|32,29
|
|Yarım
|1.057
|1.084
|15,62
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,81
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,87
|35,87
|-1,35
|
Seans Raporu
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