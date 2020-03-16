***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:12
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829318
BIST
15:2488.879
En Yüksek
|Değişim
|: -7,04%
|| -6.726,20
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
15:246,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0751
|Açılış
|: 6,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4061
En Düşük
6,2780
15:247,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1301
|Açılış
|: 7,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:24302,93
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -8,46
|Açılış
|: 302,93
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,97
|75.961.663
|% 8,79
|
|YAPRK
|6,48
|709.042
|% 6,75
|
|KUYAS
|1,13
|10.669.769
|% 6,60
|
|VKING
|3,75
|7.839.703
|% 5,04
|
|ALCTL
|11,34
|9.760.147
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.421.978
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.247.274
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.761.729
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|795.442
|% -10,00
|
|ASELS
|23,38
|494.589.852
|% -8,17
|
|THYAO
|8,48
|419.758.396
|% -7,22
|
|GARAN
|8,35
|357.228.321
|% -7,33
|
|ECILC
|3,74
|193.541.478
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,08
|136.641.618
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|93.110.275
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|60.989.644
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,08
|136.641.618
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,14
|63.378.067
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,91
|104.606.819
|% -7,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8603
|7,8997
|% 1,45
|
|Frank
|6,7651
|6,8058
|% 2,10
|
|Riyal
|1,7002
|1,7088
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-54,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,10
|
|Cumhuriyet
|2.044
|2.075
|-37,00
|
|Tam
|2.039
|2.094
|-29,86
|
|Yarım
|986
|1.013
|-14,44
|
|Çeyrek
|494
|506
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|12,75
|12,80
|-1,95
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,43
|
|B. Petrol
|30,50
|30,50
|-3,35
|