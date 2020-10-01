***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 12:46
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877745
BIST
13:181.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
13:187,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7476
En Düşük
7,6335
13:189,1035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1035
En Düşük
8,9695
13:18472,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,26
|Açılış
|: 472,28
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,61
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:18
|KENT
|367,50
|2.975.280
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|113.864.510
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|11.883.460
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|129.611.365
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.672.905
|% -9,99
|
|MERIT
|112,60
|1.301.745
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.484.606.450
|% -2,05
|
|ASELS
|19,51
|818.835.906
|% 0,98
|
|GARAN
|7,12
|756.006.335
|% 0,28
|
|AVOD
|7,16
|471.042.031
|% 4,68
|
|TURSG
|5,93
|450.822.559
|% 4,40
|
|SISE
|7,17
|1.484.606.450
|% -2,05
|
|GARAN
|7,12
|756.006.335
|% 0,28
|
|PENGD
|4,81
|417.853.771
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,37
|291.142.548
|% -0,59
|
|TURSG
|5,93
|450.822.559
|% 4,40
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7443
|7,7476
|% 0,34
|
|Euro
|9,0917
|9,1035
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,9084
|9,9580
|% -0,18
|
|Frank
|8,4018
|8,4524
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0570
|2,0673
|% 0,47
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,14
|
|Cumhuriyet
|3.127
|3.174
|4,00
|
|Tam
|3.113
|3.191
|6,08
|
|Yarım
|1.504
|1.544
|2,95
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,47
|