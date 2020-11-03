***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 10:02
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885568
BIST
13:051.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:058,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:059,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:05517,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,58
|Açılış
|: 517,95
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:03
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.101.921
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|967.135
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,40
|710.710.170
|% 0,63
|
|PETKM
|4,23
|677.689.722
|% 3,17
|
|TSKB
|2,36
|567.536.612
|% -7,45
|
|KRDMD
|3,31
|498.161.065
|% -2,93
|
|GARAN
|6,66
|420.832.793
|% 0,76
|
|TSKB
|2,36
|567.536.612
|% -7,45
|
|PETKM
|4,23
|677.689.722
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,31
|498.161.065
|% -2,93
|
|DOHOL
|2,46
|332.440.744
|% 0,82
|
|ODAS
|3,26
|381.768.326
|% 2,19
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4774
|8,4803
|% 0,48
|
|Euro
|9,9147
|9,9216
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,9830
|11,0380
|% 1,05
|
|Frank
|9,2214
|9,2769
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2545
|2,2658
|% 0,47
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,54
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|32,00
|
|Tam
|3.417
|3.502
|34,71
|
|Yarım
|1.652
|1.694
|16,79
|
|Çeyrek
|828
|847
|8,39
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|40,18
|40,18
|1,21
|