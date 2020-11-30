***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:00
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890454
BIST
10:011.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -15,24
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.314
En Düşük
1.309
10:017,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:019,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:01447,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,06
|Açılış
|: 447,49
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,70
|565.021
|% 9,87
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|KERVN
|1,51
|2.193.844
|% 8,63
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|FRIGO
|24,36
|7.037
|% -9,71
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|TSKB
|2,25
|5.015.198
|% -6,64
|
|THYAO
|11,93
|1.300.616.035
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|TCELL
|15,72
|454.118.240
|% 1,56
|
|GSRAY
|3,79
|407.963.712
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,80
|266.733.348
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|THYAO
|11,93
|1.300.616.035
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,79
|407.963.712
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,13
|66.101.988
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,80
|266.733.348
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8419
|7,8482
|% 0,44
|
|Euro
|9,3842
|9,3963
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4282
|10,4805
|% 0,68
|
|Frank
|8,6460
|8,6981
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0833
|2,0938
|% 0,30
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-13,16
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,17
|47,17
|-1,08
|