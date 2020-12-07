***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2020 10:05
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891615
BIST
14:231.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:237,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:239,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:23461,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 461,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KRVGD
|10,89
|323.531
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|570.863.694
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.566.304
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|DYOBY
|12,30
|100.827.908
|% -6,46
|
|KENT
|438,00
|7.068.924
|% -5,97
|
|PETKM
|4,98
|2.873.805.117
|% 7,33
|
|GARAN
|8,98
|884.466.586
|% -1,43
|
|TUPRS
|95,45
|825.807.716
|% 1,98
|
|DOHOL
|2,81
|802.569.326
|% -1,75
|
|SASA
|20,02
|722.968.613
|% 7,00
|
|PETKM
|4,98
|2.873.805.117
|% 7,33
|
|DOHOL
|2,81
|802.569.326
|% -1,75
|
|TSKB
|1,87
|519.307.924
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,07
|514.398.210
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,86
|373.360.716
|% -1,72
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8415
|7,8471
|% 0,44
|
|Euro
|9,4973
|9,5029
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3751
|10,4272
|% -0,88
|
|Frank
|8,7687
|8,8215
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0864
|2,0968
|% 0,46
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-7,68
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-9,13
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-4,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,83
|48,83
|-0,42
|