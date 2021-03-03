***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 10:14
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914729
BIST
10:291.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.547
En Düşük
1.539
10:297,3006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3610
En Düşük
7,2946
10:298,8420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0608
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9039
En Düşük
8,8294
10:29407,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,98
|Açılış
|: 407,19
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
407,00
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|128.228.827
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|KONTR
|98,85
|13.567.360
|% 9,96
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|LINK
|54,65
|13.927.788
|% -7,37
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|THYAO
|14,71
|398.361.924
|% -0,68
|
|PETKM
|5,65
|340.531.703
|% 1,99
|
|KRDMD
|7,04
|315.003.050
|% 3,07
|
|KOZAL
|132,50
|227.364.728
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,45
|182.964.015
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,45
|182.964.015
|% 1,24
|
|PETKM
|5,65
|340.531.703
|% 1,99
|
|KRDMD
|7,04
|315.003.050
|% 3,07
|
|YKBNK
|2,78
|118.061.573
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,39
|42.327.703
|% 0,72
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2961
|7,3006
|% -0,81
|
|Euro
|8,8350
|8,8420
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,1792
|10,2303
|% -0,65
|
|Frank
|7,9459
|7,9937
|% -0,86
|
|Riyal
|1,9406
|1,9503
|% -0,78
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|1,21
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|0,33
|