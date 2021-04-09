***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:42
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926122
BIST
14:321.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -25,59
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:328,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:329,7049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:32458,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,11
|Açılış
|: 458,14
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:31
|TUREX
|14,52
|254.492
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.121.366
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|479.548
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.844.296
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.928.166
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|161.743.519
|% -9,85
|
|KRTEK
|16,72
|12.951.644
|% -9,62
|
|EREGL
|16,11
|757.333.787
|% 1,70
|
|KRDMD
|7,29
|656.535.704
|% -1,88
|
|BJKAS
|10,82
|625.223.986
|% 6,39
|
|JANTS
|839,70
|461.060.465
|% -1,21
|
|GARAN
|6,68
|439.418.423
|% -1,18
|
|TSKB
|1,35
|199.790.281
|% -4,26
|
|EKGYO
|1,89
|268.401.500
|% -2,07
|
|DOHOL
|3,21
|359.338.690
|% -4,46
|
|YKBNK
|2,12
|209.375.407
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,81
|261.535.502
|% 6,44
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1515
|8,1558
|% 0,29
|
|Euro
|9,6975
|9,7068
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,1411
|11,1970
|% 0,00
|
|Frank
|8,7660
|8,8188
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1649
|2,1757
|% 0,10
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-9,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.010
|3.085
|-21,68
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-10,48
|
|Çeyrek
|730
|746
|-5,24
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,11
|