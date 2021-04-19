***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:38
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929186
BIST
17:531.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -27,46
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.379
17:538,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:539,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0657
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:53462,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,84
|Açılış
|: 462,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:53
|FENER
|31,90
|25.492.438
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.622.655
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.773.717
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|78.447.082
|% -10,00
|
|PAMEL
|30,60
|5.508.819
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.830.537
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.307.012
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|EREGL
|18,17
|1.568.698.257
|% -0,93
|
|PETKM
|6,58
|1.425.164.938
|% 3,95
|
|GARAN
|7,02
|1.085.953.774
|% -3,57
|
|QUAGR
|26,22
|819.888.379
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,35
|720.462.153
|% -1,21
|
|PETKM
|6,58
|1.425.164.938
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,88
|359.193.409
|% -0,53
|
|ODAS
|3,02
|484.302.882
|% -9,85
|
|GARAN
|7,02
|1.085.953.774
|% -3,57
|
|YKBNK
|2,10
|259.475.357
|% -2,78
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0873
|8,0927
|% 0,43
|
|Euro
|9,7300
|9,7382
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2925
|11,3492
|% 1,53
|
|Frank
|8,8153
|8,8684
|% 1,05
|
|Riyal
|2,1537
|2,1645
|% 0,55
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,58
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|0,01
|