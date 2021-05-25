***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 16:09
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937726
BIST
15:551.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.440
15:558,4322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4353
En Düşük
8,3771
15:5510,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0921
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3429
En Düşük
10,2454
15:55509,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 509,88
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,66
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:55
|SAYAS
|30,80
|64.258.628
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|14.297.250
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.243.936
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|24.205.112
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|1.009.162
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.253.838
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.658.335
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.408.490
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.528.039
|% -9,88
|
|GARAN
|8,11
|1.243.037.415
|% 0,37
|
|KARSN
|5,03
|797.618.654
|% -0,20
|
|EREGL
|18,89
|451.940.319
|% -1,77
|
|KRDMD
|7,99
|411.610.367
|% -0,50
|
|THYAO
|13,28
|407.102.115
|% -1,41
|
|KARSN
|5,03
|797.618.654
|% -0,20
|
|GARAN
|8,11
|1.243.037.415
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,96
|261.297.129
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,18
|219.226.364
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|227.761.784
|% 0,32
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4310
|8,4322
|% 0,51
|
|Euro
|10,3345
|10,3429
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,8852
|11,9448
|% 0,38
|
|Frank
|9,3622
|9,4186
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2392
|2,2504
|% 0,40
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|3,29
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.351
|3.436
|16,49
|
|Yarım
|1.620
|1.662
|7,97
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,98
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-0,22
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Seans Raporu
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