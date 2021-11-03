***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:07
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974332
BIST
13:301.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:309,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0826
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:3011,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1079
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:30555,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,99
|Açılış
|: 555,05
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:30
|IHAAS
|5,06
|27.043.008
|% 10,00
|
|ERBOS
|134,50
|211.805.531
|% 9,53
|
|DOBUR
|70,20
|39.081.722
|% 9,01
|
|PRKAB
|24,26
|149.455.964
|% 8,01
|
|TUREX
|12,95
|55.905.709
|% 6,67
|
|NUGYO
|11,38
|31.760.727
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|86.132.162
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|45.679.400
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|31.934.870
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.962.402
|% -9,95
|
|GARAN
|10,12
|2.586.910.796
|% -0,39
|
|THYAO
|15,40
|1.235.313.110
|% -0,58
|
|SISE
|8,73
|877.044.755
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,11
|818.197.857
|% -4,84
|
|YKBNK
|2,82
|690.293.822
|% -0,35
|
|GARAN
|10,12
|2.586.910.796
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,82
|690.293.822
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,99
|449.530.618
|% -1,97
|
|TSKB
|1,37
|238.642.091
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,11
|818.197.857
|% -4,84
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6800
|9,6850
|% 0,86
|
|Euro
|11,2253
|11,2312
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1623
|13,2283
|% 0,97
|
|Frank
|10,5937
|10,6576
|% 1,31
|
|Riyal
|2,5767
|2,5896
|% 0,96
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,68
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,25
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|18,98
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-1,56
|