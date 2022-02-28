***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:00
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004987
BIST
12:531.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:5313,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0360
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:5315,6039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0265
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:53846,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,63
|Açılış
|: 846,35
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:51
|EDATA
|22,10
|9.688.536
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,09
|75.549.435
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|75.549.435
|% 9,41
|
|ADESE
|0,71
|62.392.694
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|PKENT
|385,40
|7.833.769
|% -9,10
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,52
|2.404.009.010
|% -2,86
|
|EREGL
|31,48
|1.258.241.977
|% 1,03
|
|KRDMD
|11,78
|1.075.055.427
|% 4,06
|
|TUPRS
|189,30
|598.865.246
|% 5,23
|
|ASELS
|21,26
|496.620.254
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,61
|357.138.305
|% -1,63
|
|KRDMD
|11,78
|1.075.055.427
|% 4,06
|
|ADESE
|0,71
|62.392.694
|% 9,23
|
|THYAO
|26,52
|2.404.009.010
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,01
|150.638.511
|% -1,47
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8067
|13,8161
|% 0,15
|
|Euro
|15,4633
|15,5826
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,4595
|18,5521
|% 0,07
|
|Frank
|14,9327
|15,0226
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6780
|3,6964
|% 0,31
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,84
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,15
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|25,00
|
|Tam
|5.608
|5.754
|22,29
|
|Yarım
|2.711
|2.783
|10,78
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,97
|98,97
|4,85
|