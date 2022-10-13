***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 11:12
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071533
BIST
14:223.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 53,47
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:2218,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:2218,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1024
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
14:221.001,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.001,04
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:20
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.563.701
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|113.003.502
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|92.852.856
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.762.008
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,52
|6.956.032
|% -7,76
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|BRMEN
|2,55
|13.295
|% -5,90
|
|THYAO
|88,20
|4.476.428.125
|% 3,64
|
|SASA
|83,30
|1.352.721.355
|% 1,71
|
|PETKM
|14,77
|1.263.691.578
|% 0,82
|
|AKBNK
|13,05
|1.183.883.707
|% 0,93
|
|ASELS
|31,54
|1.054.660.897
|% -0,25
|
|EKGYO
|4,19
|590.511.064
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,44
|596.519.826
|% 3,42
|
|ODAS
|8,16
|771.370.365
|% 4,75
|
|YKBNK
|8,34
|771.831.232
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,05
|1.183.883.707
|% 0,93
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5844
|18,5923
|% 0,15
|
|Euro
|18,1106
|18,1212
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,6792
|20,7829
|% 0,64
|
|Frank
|18,5453
|18,6570
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9305
|4,9553
|% 0,11
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|9,00
|
|Tam
|6.741
|6.791
|-2,00
|
|Yarım
|3.285
|3.320
|0,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,17
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
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14:35COSMO
Yüzde 10.00 oranında artışla 69.30 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 535 adet işlem
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14:34BOBET
Yüzde 5.18 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 384, 781 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TUPRS
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 52 artarak (% 1.59 ) 3, 165
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLRHO, CELHA, YEOTK, COSMO, GESAN, ARASE