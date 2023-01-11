***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:36
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099916
BIST
11:494.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -36,85
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:4918,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:4920,1544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:491.138,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.138,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SDTTR
|56,65
|4.467.816
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.141.690
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.603.032
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,22
|83.288.355
|% 7,05
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|53.491.532
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|GOZDE
|21,24
|222.072.627
|% -9,23
|
|CEOEM
|18,55
|17.645.378
|% -8,80
|
|THYAO
|131,40
|3.798.721.268
|% 0,15
|
|ASELS
|57,15
|2.154.583.785
|% -1,72
|
|EREGL
|38,40
|2.111.527.896
|% 1,43
|
|KRDMD
|18,10
|1.576.722.107
|% -0,22
|
|TUPRS
|484,40
|1.537.768.225
|% 1,91
|
|EKGYO
|8,49
|1.173.265.718
|% -0,12
|
|KATMR
|2,12
|251.604.378
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,49
|918.128.277
|% -0,42
|
|KRDMD
|18,10
|1.576.722.107
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,70
|215.245.796
|% -1,10
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7814
|18,7864
|% 0,07
|
|Euro
|20,1509
|20,1629
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7637
|22,8778
|% 0,08
|
|Frank
|20,2976
|20,4199
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,23
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,63
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.686
|7.748
|13,00
|
|Yarım
|3.734
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|0,23
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,07
|