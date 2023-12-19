***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 10:24
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226836
BIST
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12:267.681
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -109,54
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:2629,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0329
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:2631,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1116
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:261.895,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.895,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:26
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.697.382
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|216.362.608
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,60
|150.376.495
|% 9,58
|
|FORMT
|2,70
|106.301.135
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|86.113.054
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.780.977
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.001.316
|% -9,98
|
|EREGL
|42,18
|3.000.775.659
|% 0,91
|
|THYAO
|243,40
|2.421.781.858
|% -0,94
|
|ISCTR
|23,84
|1.864.852.686
|% -3,33
|
|YKBNK
|20,54
|1.512.465.724
|% -3,57
|
|AKBNK
|38,32
|1.359.437.966
|% -2,74
|
|BEGYO
|3,07
|891.086.073
|% -4,36
|
|ISCTR
|23,84
|1.864.852.686
|% -3,33
|
|EKGYO
|7,16
|524.604.565
|% -2,05
|
|YKBNK
|20,54
|1.512.465.724
|% -3,57
|
|EREGL
|42,18
|3.000.775.659
|% 0,91
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0863
|29,0897
|% 0,11
|
|Euro
|31,8524
|31,8673
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,8015
|36,9861
|% 0,45
|
|Frank
|33,4426
|33,6440
|% 0,25
|
|Riyal
|7,7312
|7,7699
|% 0,11
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|945,00
|948,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,11
|1.192,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,90
|77,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,21
|2.026,45
|% 0,66
|