***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2020 08:46
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25/03/2020
Tescil Tarihi
31/03/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03/04/2020 – 10051
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 03.04.2020 tarih, 10051 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834825
BIST
14:3791.306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.753,02
|Açılış
|: 90.989
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|: 89.553
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En Düşük
90.631
14:376,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7900
En Düşük
6,7161
14:377,3117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3371
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7,2586
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En Yüksek
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|Açılış
|: 357,18
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.482.193
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.792.452
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.742.167
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.166.129
|% 9,98
|
|INFO
|5,85
|16.856.853
|% -8,45
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|RALYH
|7,51
|1.025.056
|% -6,13
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,67
|364.455.913
|% 1,72
|
|SASA
|9,17
|364.376.404
|% 8,91
|
|PETKM
|3,46
|343.861.957
|% 1,47
|
|THYAO
|9,12
|266.899.649
|% 2,13
|
|ASELS
|23,64
|208.300.963
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,06
|122.315.916
|% 6,00
|
|PETKM
|3,46
|343.861.957
|% 1,47
|
|GSRAY
|2,20
|195.482.193
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|167.945.126
|% 2,20
|
|IHLAS
|0,53
|34.109.802
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3136
|8,3553
|% 0,92
|
|Frank
|6,9017
|6,9433
|% 0,59
|
|Riyal
|1,7962
|1,8052
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.644
|24,97
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
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Seans Raporu
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14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1764, 11 artarak (% 1.66 ) 108, 231
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14:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, PETKM, GSRAY
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, INFO, EGCYO
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14:52XU100
Endeks 91, 272 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 4, 711.00 milyon TL de
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14:52METUR
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 569, 381 adet işlem