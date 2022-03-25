***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2022 18:03
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2022 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2021 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013154
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
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2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,8450
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14,8587
En Düşük
14,7991
18:0516,3658
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|: 0,23%
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|Açılış
|: 16,3200
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|Önceki Kapanış
|: 16,2900
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16,4279
En Düşük
16,2680
18:05936,10
En Yüksek
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|: 0,37%
|| 3,42
|Açılış
|: 936,10
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
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937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8431
|14,8587
|% 0,23
|
|Euro
|16,3480
|16,3658
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,5451
|19,6431
|% 0,33
|
|Frank
|15,9234
|16,0193
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9471
|3,9669
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|1,12
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,08
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Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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