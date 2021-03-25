***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.03.2021 18:24
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920610
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
439,13
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|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
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|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
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|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
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|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
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|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
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|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9467
|7,9482
|% 0,34
|
|Euro
|9,3620
|9,4198
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,8844
|10,9389
|% 0,70
|
|Frank
|8,4369
|8,4877
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|61,97
|61,97
|-2,44
|
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