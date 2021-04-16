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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

16.04.2021 13:38



***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin, 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış Esas Sözleşmemizin 6. madde tadili, 02.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Tescili yapılan Esas Sözleşmemizin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş..

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/04/2021 02/04/2021 10301



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928756


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