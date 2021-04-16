***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2021 13:38
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış Esas Sözleşmemizin 6. madde tadili, 02.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Tescili yapılan Esas Sözleşmemizin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş..
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/04/2021 02/04/2021 10301
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928756
BIST
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|ODAS
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|TSKB
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|DOHOL
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|193.966.845
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|Alış
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|Euro
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|9,6647
|% 0,61
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|Sterlin
|11,0762
|11,1318
|% 0,64
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|Frank
|8,7298
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|% 0,91
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|Riyal
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|460
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