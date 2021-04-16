***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin, 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış Esas Sözleşmemizin 6. madde tadili, 02.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Tescili yapılan Esas Sözleşmemizin güncel hali ekte yer almaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş..Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 01/04/2021 02/04/2021 10301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928756BIST