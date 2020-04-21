***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliği20.04.2020 tarihinden itibaren üç ay için çalışanların mesailerinin yeniden düzenlenmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVID-19 salgını nedeniyle değişen talep, iş sürekliliklerinin sağlanması ve mevcut risklere karşı alınması gereken önlemlerVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi20.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi20.04.2020 tarihinden itibaren üç ayFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih19.07.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarCOVID-19 salgını nedeniyle değişen talep, iş sürekliliklerinin sağlanması ve mevcut risklere karşı alınması gereken önlemler göz önünde bulundurularak 20.04.2020 tarihinden itibaren üç ay için çalışanların mesailerinin yeniden düzenlenmesine ve 4447 sayılı Kanun ile "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilgili sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında kısa çalışma ödeneği için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839620BIST