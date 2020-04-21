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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

21.04.2020 18:19
GÜNCEL HABERLER



***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
20.04.2020 tarihinden itibaren üç ay için çalışanların mesailerinin yeniden düzenlenmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVID-19 salgını nedeniyle değişen talep, iş sürekliliklerinin sağlanması ve mevcut risklere karşı alınması gereken önlemler
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
20.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
20.04.2020 tarihinden itibaren üç ay
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
*
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
19.07.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

COVID-19 salgını nedeniyle değişen talep, iş sürekliliklerinin sağlanması ve mevcut risklere karşı alınması gereken önlemler göz önünde bulundurularak 20.04.2020 tarihinden itibaren üç ay için çalışanların mesailerinin yeniden düzenlenmesine ve 4447 sayılı Kanun ile "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilgili sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında kısa çalışma ödeneği için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839620


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Tam 2.479 2.538 -21,90  
Yarım 1.208 1.239 -5,10  
Çeyrek 606 620 -2,60  
Gümüş.Ons 14,74 14,79 -0,55  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,10  
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