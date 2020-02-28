***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 159.015.758 -6.914.092 152.101.666 152.101.666 -7.532.247 -7.532.247 416.144 -84.218.039 -3.615.419 -87.833.458 157.200.246 157.200.246Transferler-9.127.203 -9.127.203 -9.127.203 5.511.784 3.615.419 9.127.203Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.586.930 -1.871.457 26.715.473 26.715.473 -15.695.026 -15.695.026 -38.252.547 -38.252.547 -27.232.100 -27.232.100Dönem Karı (Zararı)-38.252.547 -38.252.547 -38.252.547 -38.252.547Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.586.930 -1.871.457 26.715.473 26.715.473 -15.695.026 -15.695.026 11.020.447 11.020.447Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146Transferler-11.611.073 -11.611.073 -11.611.073 -26.641.474 38.252.547 11.611.073Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.378.328 -857.488 49.520.840 49.520.840 -12.989.748 -12.989.748 20.207.497 20.207.497 56.738.589 56.738.589Dönem Karı (Zararı)20.207.497 20.207.497 20.207.497 20.207.497Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)50.378.328 -857.488 49.520.840 49.520.840 -12.989.748 -12.989.748 36.531.092 36.531.092Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI160.502.535 -72.011.666Dönem Karı (Zararı)20.207.497 -38.252.547Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.207.497 -38.252.547Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler161.172.720 183.712.892Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 41.657.135 29.095.716Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23.138.218 10.049.477Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 22.240.592 9.375.025Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 897.626 238.708Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 435.744Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.900.612 5.634.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 6.634.547 5.745.468Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-232.301 81.582Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler498.366 -192.195Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler104.278.208 91.433.117Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -5.965.677 -1.441.258Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 110.243.885 92.874.375Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.696.857 50.196.417Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -22.583.201 -2.226.303Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler84.891 -470.387Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler84.891 -470.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.036.660 -210.603.946Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.816.767 -61.010.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.192.547 -5.420.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.009.314 -55.590.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler755.005 5.400.555İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)755.005 5.400.555Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.777.006 -25.896.482Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.119.106 -1.100.964Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.598.316 -129.487.645İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-23.697.405 -64.589.517İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.099.089 -64.898.128Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)698.575 -407.324Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.824 3.515İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-82.824 3.515Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.416.475 1.392.450İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.249.092 502.532Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.249.092 502.532Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları167.343.557 -65.143.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -4.315.999 -5.779.697Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.525.023 -1.088.368YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.992.478 -16.321.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.231.247 7.414.926Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.231.247 7.414.926Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.189.402 -24.245.922Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -22.044.706 -23.778.925Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -144.696 -466.997Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları24 0 -931.401Alınan Faiz5.965.677 1.441.258FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-136.824.610 82.911.535Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 542.528.237 696.823.087Kredilerden Nakit Girişleri13 542.528.237 696.823.087Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -561.641.492 -527.560.132Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -561.641.492 -527.560.132İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.684.289 3.890.977Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.261.981 0Ödenen Faiz-105.765.085 -90.242.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.685.447 -5.421.270Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi141.242 40.030NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.826.689 -5.381.240DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.215.556 24.596.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.042.245 19.215.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 29.042.245 19.215.556Ticari Alacaklar384.485.877 411.051.163İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 12.223.841 13.387.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 372.262.036 397.664.078Diğer Alacaklar2.415.911 1.444.479İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.415.911 1.444.479Stoklar7 168.142.318 161.262.938Peşin Ödenmiş Giderler3.014.101 3.141.737İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.014.101 3.141.737Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 2.182.959 1.249.092Diğer Dönen Varlıklar5.953.959 6.470.373İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 5.953.959 6.470.373ARA TOPLAM595.237.370 603.835.338Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 11.227.470 3.689.207TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR606.464.840 607.524.545DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar717.000 84.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 717.000 84.499Diğer Alacaklar25.634 1.235.657İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 25.634 1.235.657Maddi Duran Varlıklar9.a 443.224.785 404.108.021Arazi ve Arsalar157.959.595 119.998.605Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.646.175 7.611.855Binalar81.696.169 64.608.791Tesis, Makine ve Cihazlar146.128.421 161.180.052Taşıtlar666.615 385.498Mobilya ve Demirbaşlar44.173.904 45.218.367Yapılmakta Olan Yatırımlar4.953.906 5.104.853Kullanım Hakkı Varlıkları9.b 12.712.840 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.950.827 11.507.462Şerefiye11 2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 11.995.776 8.552.411Peşin Ödenmiş Giderler211.733 1.203.203İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 211.733 1.203.203Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR471.843.157 418.139.180TOPLAM VARLIKLAR1.078.307.997 1.025.663.725KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar190.813.009 201.051.418İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 190.813.009 201.051.418Banka Kredileri190.813.009 201.051.418Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları155.994.466 149.066.727İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4-13 633.429 0Banka Kredileri633.429 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 155.361.037 149.066.727Banka Kredileri148.406.481 149.066.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.954.556 0Ticari Borçlar244.903.665 238.280.504İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 62.438.366 80.601.409İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 182.465.299 157.679.095Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.329.241 3.630.666Diğer Borçlar4.166.866 7.933.979İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.158.821 4.843.110İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 3.008.045 3.090.869Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.259.328 21.842.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 30.259.328 21.842.853Kısa Vadeli Karşılıklar3.164.228 2.835.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 615.112 552.311Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.549.116 2.283.051ARA TOPLAM633.630.803 624.641.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER633.630.803 624.641.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar223.814.218 221.919.993İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-13 29.701.000 0Banka Kredileri29.701.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 194.113.218 221.919.993Banka Kredileri187.536.387 221.919.993Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.576.831 0Ticari Borçlar0 3.014.138İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 0 3.014.138Uzun Vadeli Karşılıklar25.859.633 22.532.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 25.859.633 22.532.026Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 8.296.608 23.587.913TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.970.459 271.054.070TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER891.601.262 895.695.579ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar186.706.735 129.968.146Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)207.599.703 169.689.936Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)207.599.703 169.689.936Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 217.242.740 178.475.485Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -9.643.037 -8.785.549Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.217.021 -23.227.273Yabancı Para Çevrim Farkları-36.217.021 -23.227.273Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler416.144 416.144Yasal Yedekler18 416.144 416.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-105.347.729 -78.706.255Net Dönem Karı veya Zararı20.207.497 -38.252.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR186.706.735 129.968.146TOPLAM KAYNAKLAR1.078.307.997 1.025.663.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.134.431.323 1.070.851.532Satışların Maliyeti19 -774.035.926 -752.792.627TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)360.395.397 318.058.905BRÜT KAR (ZARAR)19 360.395.397 318.058.905Genel Yönetim Giderleri20 -55.556.466 -50.988.988Pazarlama Giderleri20 -131.916.180 -126.839.942Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -23.537.494 -21.426.877Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 141.477.295 298.079.110Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -167.731.042 -358.338.010ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)123.131.510 58.544.198Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 229.117 2.027.083Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -314.008 -1.992.440FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)123.046.619 58.578.841Finansman Gelirleri23 10.349.209 11.612.547Finansman Giderleri23 -135.771.532 -110.670.238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.375.704 -40.478.850Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22.583.201 2.226.303Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -342.064 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 22.925.265 2.226.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.207.497 -38.252.547DÖNEM KARI (ZARARI)20.207.497 -38.252.547Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.207.497 -38.252.547Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 26 0,20210000 -0,38250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar49.520.840 26.715.473Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)58.226.660 35.733.663Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.071.860 -2.339.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.633.960 -6.678.869Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 -7.848.332 -7.146.733Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 214.372 467.864Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.989.748 -15.695.026Yabancı Para Çevrim Farkları-12.989.748 -15.695.026Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-12.989.748 -15.695.026DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.531.092 11.020.447TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.738.589 -27.232.100Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları56.738.589 -27.232.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823097BIST