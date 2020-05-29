***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 18:18
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146
Transferler
-3.093.969 -3.093.969 -3.093.969 -35.158.578 38.252.547 3.093.969
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-501.862 -501.862 -501.862 -5.450.401 -5.450.401 5.153.316 5.153.316 -798.947 -798.947
Dönem Karı (Zararı)
5.153.316 5.153.316 5.153.316 5.153.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-501.862 -501.862 -501.862 -5.450.401 -5.450.401 -5.952.263 -5.952.263
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 175.381.516 -9.287.411 169.689.936 169.689.936 -28.677.674 -28.677.674 416.144 -113.864.833 5.153.316 -108.711.517 129.169.199 129.169.199
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735
Transferler
-2.802.803 -2.802.803 -2.802.803 23.010.300 -20.207.497 2.802.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.497 -78.497 -78.497 -5.459.615 -5.459.615 1.791.960 1.791.960 -3.746.152 -3.746.152
Dönem Karı (Zararı)
1.791.960 1.791.960 1.791.960 1.791.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.497 -78.497 -78.497 -5.459.615 -5.459.615 -5.538.112 -5.538.112
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 214.439.937 -9.721.534 207.599.703 207.599.703 -41.676.636 -41.676.636 416.144 -82.337.429 1.791.960 -80.545.469 182.960.583 182.960.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.052.504 28.094.077
Dönem Karı (Zararı)
1.791.960 5.153.316
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.791.960 5.153.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.336.701 67.946.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 10.212.408 8.989.169
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
349.085 1.540.579
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 61.645 805.700
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 287.440 734.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.258.109 27.642.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.668.891 1.565.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
498.366 270.615
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.090.852 25.806.593
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.685.827 26.746.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-711.953 -4.735.115
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.397.780 31.481.563
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.603.572 4.659.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.863.588 -1.566.542
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-635.888 -65.022
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-635.888 -65.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.891.518 -42.506.680
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-547.091.464 -199.551.955
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.434.766 7.639.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-545.656.698 -207.191.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.571.011 4.274.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.571.011 4.274.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.001.416 2.165.808
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -984.276 -1.275.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.284.311 3.905.414
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.995.801 -10.274.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.288.510 14.179.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
630.410 2.409.670
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.937.762 7.280.189
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -685.635
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.937.762 7.965.824
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 510.424.723 138.544.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.457 -260.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
120.457 -260.297
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.020.179 30.592.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-967.675 -2.498.792
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-849.618 -5.564.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
709.835 598.628
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
709.835 598.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.271.406 -3.359.670
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.219.896 -3.359.670
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.510 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -7.538.263
Alınan Faiz
711.953 4.735.115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.328.918 12.958.899
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.393.660 123.255.574
Kredilerden Nakit Girişleri
153.393.660 123.255.574
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-148.636.187 -78.555.712
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-148.636.187 -78.555.712
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
35.059 74.030
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.436.162 -1.883.858
Ödenen Faiz
-21.685.288 -29.931.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.873.968 35.488.786
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
218.069 46.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.092.037 35.535.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.042.245 19.215.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.134.282 54.750.842
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 67.134.282 29.042.245
Ticari Alacaklar
936.910.735 384.485.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.590.496 12.223.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 922.320.239 372.262.036
Diğer Alacaklar
3.152.165 2.415.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.152.165 2.415.911
Stoklar
191.856.294 168.142.318
Peşin Ödenmiş Giderler
3.997.828 3.014.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.997.828 3.014.101
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.062.502 2.182.959
Diğer Dönen Varlıklar
646.687 5.953.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
646.687 5.953.959
ARA TOPLAM
1.205.760.493 595.237.370
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7.481.320 11.227.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.213.241.813 606.464.840
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 717.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 717.000
Diğer Alacaklar
25.634 25.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.634 25.634
Maddi Duran Varlıklar
7.a 437.593.021 443.224.785
Arazi ve Arsalar
157.959.595 157.959.595
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.162.269 7.646.176
Binalar
79.308.052 81.696.168
Tesis, Makine ve Cihazlar
142.041.441 146.128.421
Taşıtlar
638.291 666.615
Mobilya ve Demirbaşlar
42.384.114 44.173.904
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.099.259 4.953.906
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.b 11.528.664 12.712.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.303.031 14.950.827
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.347.980 11.995.776
Peşin Ödenmiş Giderler
212.282 211.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 212.282 211.733
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
463.662.970 471.843.157
TOPLAM VARLIKLAR
1.676.904.783 1.078.307.997
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
253.383.652 190.813.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 253.383.652 190.813.009
Banka Kredileri
253.383.652 190.813.009
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
124.200.252 155.994.466
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
151.348 633.429
Banka Kredileri
151.348 633.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 124.048.904 155.361.037
Banka Kredileri
118.357.246 148.406.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.691.658 6.954.556
Ticari Borçlar
312.389.627 244.903.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 99.710.140 62.438.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 212.679.487 182.465.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.959.651 4.329.241
Diğer Borçlar
11.139.687 4.166.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.193.880 1.158.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.945.807 3.008.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
540.684.051 30.259.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 540.684.051 30.259.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.832.985 3.164.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
694.651 615.112
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.138.334 2.549.116
ARA TOPLAM
1.262.589.905 633.630.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.262.589.905 633.630.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
194.634.292 223.814.218
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 29.701.000
Banka Kredileri
0 29.701.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 194.634.292 194.113.218
Banka Kredileri
187.978.497 187.536.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.655.795 6.576.831
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.579.431 25.859.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.579.431 25.859.633
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 10.140.572 8.296.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
231.354.295 257.970.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.493.944.200 891.601.262
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
182.960.583 186.706.735
Ödenmiş Sermaye
10 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
204.718.403 207.599.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
204.718.403 207.599.703
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 214.439.937 217.242.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.721.534 -9.643.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.676.636 -36.217.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
-41.676.636 -36.217.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.144 416.144
Yasal Yedekler
10 416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-82.337.429 -105.347.729
Net Dönem Karı veya Zararı
1.791.960 20.207.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
182.960.583 186.706.735
TOPLAM KAYNAKLAR
1.676.904.783 1.078.307.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 280.506.534 267.411.240
Satışların Maliyeti
11 -187.092.255 -179.802.592
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.414.279 87.608.648
BRÜT KAR (ZARAR)
93.414.279 87.608.648
Genel Yönetim Giderleri
12 -15.099.608 -12.220.460
Pazarlama Giderleri
12 -31.330.552 -30.612.258
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -6.473.143 -5.497.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.145.171 34.693.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -26.521.379 -38.540.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.134.768 35.430.325
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
675.170 69.656
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-39.282 -4.634
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.770.656 35.495.347
Finansman Gelirleri
14 5.133.227 3.730.365
Finansman Giderleri
14 -29.248.335 -35.638.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.655.548 3.586.774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.863.588 1.566.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.863.588 1.566.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.791.960 5.153.316
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.791.960 5.153.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.791.960 5.153.316
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 16 0,01790000 0,05150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.497 -501.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-98.121 -627.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.624 125.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.624 125.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.459.615 -5.450.401
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.459.615 -5.450.401
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.459.615 -5.450.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.538.112 -5.952.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.746.152 -798.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.746.152 -798.947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847771
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