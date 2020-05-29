***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146Transferler-3.093.969 -3.093.969 -3.093.969 -35.158.578 38.252.547 3.093.969Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-501.862 -501.862 -501.862 -5.450.401 -5.450.401 5.153.316 5.153.316 -798.947 -798.947Dönem Karı (Zararı)5.153.316 5.153.316 5.153.316 5.153.316Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-501.862 -501.862 -501.862 -5.450.401 -5.450.401 -5.952.263 -5.952.263Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 175.381.516 -9.287.411 169.689.936 169.689.936 -28.677.674 -28.677.674 416.144 -113.864.833 5.153.316 -108.711.517 129.169.199 129.169.199Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735Transferler-2.802.803 -2.802.803 -2.802.803 23.010.300 -20.207.497 2.802.803Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.497 -78.497 -78.497 -5.459.615 -5.459.615 1.791.960 1.791.960 -3.746.152 -3.746.152Dönem Karı (Zararı)1.791.960 1.791.960 1.791.960 1.791.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-78.497 -78.497 -78.497 -5.459.615 -5.459.615 -5.538.112 -5.538.112Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 214.439.937 -9.721.534 207.599.703 207.599.703 -41.676.636 -41.676.636 416.144 -82.337.429 1.791.960 -80.545.469 182.960.583 182.960.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.052.504 28.094.077Dönem Karı (Zararı)1.791.960 5.153.316Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.791.960 5.153.316Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.336.701 67.946.233Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 10.212.408 8.989.169Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler349.085 1.540.579Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 61.645 805.700Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 287.440 734.879Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.258.109 27.642.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.668.891 1.565.000Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler498.366 270.615Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12.090.852 25.806.593Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.685.827 26.746.448Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-711.953 -4.735.115Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.397.780 31.481.563Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.603.572 4.659.393Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.863.588 -1.566.542Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-635.888 -65.022Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-635.888 -65.022İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.891.518 -42.506.680Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-547.091.464 -199.551.955İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.434.766 7.639.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-545.656.698 -207.191.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.571.011 4.274.949İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.571.011 4.274.949Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.001.416 2.165.808Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -984.276 -1.275.318Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.284.311 3.905.414İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.995.801 -10.274.060İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.288.510 14.179.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)630.410 2.409.670Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.937.762 7.280.189İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -685.635İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.937.762 7.965.824Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6 510.424.723 138.544.860İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler120.457 -260.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)120.457 -260.297Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.020.179 30.592.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-967.675 -2.498.792YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-849.618 -5.564.190Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri709.835 598.628Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri709.835 598.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.271.406 -3.359.670Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.219.896 -3.359.670Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.510 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 -7.538.263Alınan Faiz711.953 4.735.115FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.328.918 12.958.899Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri153.393.660 123.255.574Kredilerden Nakit Girişleri153.393.660 123.255.574Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-148.636.187 -78.555.712Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-148.636.187 -78.555.712İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış35.059 74.030Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.436.162 -1.883.858Ödenen Faiz-21.685.288 -29.931.135YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.873.968 35.488.786Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi218.069 46.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.092.037 35.535.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.042.245 19.215.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 67.134.282 54.750.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 67.134.282 29.042.245Ticari Alacaklar936.910.735 384.485.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 14.590.496 12.223.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 922.320.239 372.262.036Diğer Alacaklar3.152.165 2.415.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.152.165 2.415.911Stoklar191.856.294 168.142.318Peşin Ödenmiş Giderler3.997.828 3.014.101İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 3.997.828 3.014.101Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.062.502 2.182.959Diğer Dönen Varlıklar646.687 5.953.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar646.687 5.953.959ARA TOPLAM1.205.760.493 595.237.370Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7.481.320 11.227.470TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.213.241.813 606.464.840DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 717.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 717.000Diğer Alacaklar25.634 25.634İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.634 25.634Maddi Duran Varlıklar7.a 437.593.021 443.224.785Arazi ve Arsalar157.959.595 157.959.595Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.162.269 7.646.176Binalar79.308.052 81.696.168Tesis, Makine ve Cihazlar142.041.441 146.128.421Taşıtlar638.291 666.615Mobilya ve Demirbaşlar42.384.114 44.173.904Yapılmakta Olan Yatırımlar6.099.259 4.953.906Kullanım Hakkı Varlıkları7.b 11.528.664 12.712.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.303.031 14.950.827Şerefiye2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.347.980 11.995.776Peşin Ödenmiş Giderler212.282 211.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 212.282 211.733Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR463.662.970 471.843.157TOPLAM VARLIKLAR1.676.904.783 1.078.307.997KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar253.383.652 190.813.009İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 253.383.652 190.813.009Banka Kredileri253.383.652 190.813.009Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları124.200.252 155.994.466İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları151.348 633.429Banka Kredileri151.348 633.429İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 124.048.904 155.361.037Banka Kredileri118.357.246 148.406.481Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.691.658 6.954.556Ticari Borçlar312.389.627 244.903.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 99.710.140 62.438.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 212.679.487 182.465.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.959.651 4.329.241Diğer Borçlar11.139.687 4.166.866İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.193.880 1.158.821İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.945.807 3.008.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)540.684.051 30.259.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 540.684.051 30.259.328Kısa Vadeli Karşılıklar15.832.985 3.164.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar694.651 615.112Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 15.138.334 2.549.116ARA TOPLAM1.262.589.905 633.630.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.262.589.905 633.630.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar194.634.292 223.814.218İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 29.701.000Banka Kredileri0 29.701.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 194.634.292 194.113.218Banka Kredileri187.978.497 187.536.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.655.795 6.576.831Uzun Vadeli Karşılıklar26.579.431 25.859.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26.579.431 25.859.633Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 10.140.572 8.296.608TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER231.354.295 257.970.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.493.944.200 891.601.262ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar182.960.583 186.706.735Ödenmiş Sermaye10 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)204.718.403 207.599.703Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)204.718.403 207.599.703Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 214.439.937 217.242.740Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.721.534 -9.643.037Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.676.636 -36.217.021Yabancı Para Çevrim Farkları-41.676.636 -36.217.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler416.144 416.144Yasal Yedekler10 416.144 416.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-82.337.429 -105.347.729Net Dönem Karı veya Zararı1.791.960 20.207.497TOPLAM ÖZKAYNAKLAR182.960.583 186.706.735TOPLAM KAYNAKLAR1.676.904.783 1.078.307.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 280.506.534 267.411.240Satışların Maliyeti11 -187.092.255 -179.802.592TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.414.279 87.608.648BRÜT KAR (ZARAR)93.414.279 87.608.648Genel Yönetim Giderleri12 -15.099.608 -12.220.460Pazarlama Giderleri12 -31.330.552 -30.612.258Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -6.473.143 -5.497.992Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 13.145.171 34.693.044Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -26.521.379 -38.540.657ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.134.768 35.430.325Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler675.170 69.656Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-39.282 -4.634FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.770.656 35.495.347Finansman Gelirleri14 5.133.227 3.730.365Finansman Giderleri14 -29.248.335 -35.638.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.655.548 3.586.774Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.863.588 1.566.542Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -1.863.588 1.566.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.791.960 5.153.316DÖNEM KARI (ZARARI)1.791.960 5.153.316Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.791.960 5.153.316Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 16 0,01790000 0,05150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-78.497 -501.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-98.121 -627.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.624 125.466Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19.624 125.466Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.459.615 -5.450.401Yabancı Para Çevrim Farkları-5.459.615 -5.450.401Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-5.459.615 -5.450.401DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.538.112 -5.952.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.746.152 -798.947Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.746.152 -798.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847771BIST