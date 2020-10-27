***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146Transferler-8.776.210 -8.776.210 -8.776.210 -29.476.337 38.252.547 8.776.210Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-764.218 -764.218 -764.218 -6.927.860 -6.927.860 19.011.587 19.011.587 11.319.509 11.319.509Dönem Karı (Zararı)19.011.587 19.011.587 19.011.587 19.011.587Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-764.218 -764.218 -764.218 -6.927.860 -6.927.860 -7.692.078 -7.692.078Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 169.699.275 -9.549.767 160.149.508 160.149.508 -30.155.133 -30.155.133 416.144 -108.182.592 19.011.587 -89.171.005 141.287.655 141.287.655Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735Transferler-8.344.434 -8.344.434 -8.344.434 28.551.931 -20.207.497 8.344.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.569.870 -1.569.870 -1.569.870 -14.458.875 -14.458.875 73.287.813 73.287.813 57.259.068 57.259.068Dönem Karı (Zararı)73.287.813 73.287.813 73.287.813 73.287.813Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.569.870 -1.569.870 -1.569.870 -14.458.875 -14.458.875 -16.028.745 -16.028.745Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 208.898.306 -11.212.907 197.685.399 197.685.399 -50.675.896 -50.675.896 416.144 -76.795.798 73.287.813 -3.507.985 243.965.803 243.965.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI208.260.470 110.193.513Dönem Karı (Zararı)73.287.813 19.011.587Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)73.287.813 19.011.587Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler199.961.254 152.336.728Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 31.114.549 30.304.807Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.851.614 21.196.909Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 2.428.220 19.289.751Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.423.394 1.907.158Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.448.477 35.612.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.475.265 4.736.455Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 19.056 829.620Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler37.954.156 30.046.671Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler54.577.614 84.004.981Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13.a -2.688.047 -5.132.426Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.b 57.265.661 89.137.407Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler53.145.451 1.157.829Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 15.806.394 -19.734.464Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-982.845 -206.080Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-982.845 -206.080İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.375.148 -57.292.115Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-259.499.965 -166.638.253İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.263.815 5.575.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-258.236.150 -172.214.036Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.473.561 5.151.264İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -330.031İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.473.561 5.481.295Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-89.013.589 -16.473.082Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)473.032 1.055.664Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler152.075.672 19.119.734İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.006.831 645.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)78.068.841 18.474.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.749.042 822.662Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.644.212 4.748.112İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.644.212 4.748.112Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)120.010.788 95.508.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.712.099 -586.286Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.712.099 -586.286Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları212.873.919 114.056.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.662.726 -3.862.687Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.950.723 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI131.007 -10.537.338Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.380.627 2.087.960Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.380.627 2.087.960Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.334.567 -17.757.724Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -9.283.054 -17.613.027Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.513 -144.697Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.396.900 0Alınan Faiz2.688.047 5.132.426FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-168.577.733 -81.047.650Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri301.427.260 429.563.311Kredilerden Nakit Girişleri301.427.260 429.563.311Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-402.241.071 -439.087.433Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-402.241.071 -439.087.433İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış877.077 27.052.456Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.166.261 -5.850.148Ödenen Faiz-60.474.738 -92.725.836YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.813.744 18.608.525Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi868.994 20.373NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.682.738 18.628.898DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.042.245 19.215.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.724.983 37.844.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri69.724.983 29.042.245Ticari Alacaklar644.755.337 384.485.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 16.233.370 12.223.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 628.521.967 372.262.036Diğer Alacaklar3.230.639 2.415.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.230.639 2.415.911Stoklar255.732.513 168.142.318Peşin Ödenmiş Giderler2.540.514 3.014.101İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.540.514 3.014.101Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar68.185 2.182.959Diğer Dönen Varlıklar665.670 5.953.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar665.670 5.953.959ARA TOPLAM976.717.841 595.237.370Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar5.830.570 11.227.470TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR982.548.411 606.464.840DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar265.000 717.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 265.000 717.000Diğer Alacaklar25.634 25.634İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.634 25.634Maddi Duran Varlıklar6.a 424.894.286 443.224.785Arazi ve Arsalar157.959.595 157.959.595Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.092.504 7.646.175Binalar77.631.976 81.696.169Tesis, Makine ve Cihazlar133.071.434 146.128.421Taşıtlar513.321 666.615Mobilya ve Demirbaşlar40.194.554 44.173.904Yapılmakta Olan Yatırımlar6.430.902 4.953.906Kullanım Hakkı Varlıkları6.b 8.322.704 12.712.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.570.353 14.950.827Şerefiye2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.615.302 11.995.776Peşin Ödenmiş Giderler5 212.282 211.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler212.282 211.733Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR449.290.597 471.843.157TOPLAM VARLIKLAR1.431.839.008 1.078.307.997KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar179.044.585 190.813.009İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 179.044.585 190.813.009Banka Kredileri179.044.585 190.813.009Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.317.223 155.994.466İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3-7 0 633.429Banka Kredileri0 633.429İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 126.317.223 155.361.037Banka Kredileri122.910.580 148.406.481Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.406.643 6.954.556Diğer Finansal Yükümlülükler2.690 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler2.690 0Ticari Borçlar467.059.967 244.903.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 164.538.245 62.438.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 302.521.722 182.465.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.078.283 4.329.241Diğer Borçlar10.734.743 4.166.866İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.035.898 1.158.821İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.698.845 3.008.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.270.116 30.259.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 150.270.116 30.259.328Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.950.723 0Kısa Vadeli Karşılıklar41.321.197 3.164.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar798.869 615.112Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 40.522.328 2.549.116ARA TOPLAM982.779.527 633.630.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER982.779.527 633.630.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar154.285.790 223.814.218İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3-7 0 29.701.000Banka Kredileri0 29.701.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 154.285.790 194.113.218Banka Kredileri149.753.818 187.536.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.531.972 6.576.831Uzun Vadeli Karşılıklar29.450.752 25.859.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar29.450.752 25.859.633Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 21.357.136 8.296.608TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER205.093.678 257.970.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.187.873.205 891.601.262ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar243.965.803 186.706.735Ödenmiş Sermaye9 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)197.685.399 207.599.703Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)197.685.399 207.599.703Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6 208.898.306 217.242.740Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.212.907 -9.643.037Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-50.675.896 -36.217.021Yabancı Para Çevrim Farkları-50.675.896 -36.217.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 416.144 416.144Yasal Yedekler416.144 416.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-76.795.798 -105.347.729Net Dönem Karı veya Zararı73.287.813 20.207.497TOPLAM ÖZKAYNAKLAR243.965.803 186.706.735TOPLAM KAYNAKLAR1.431.839.008 1.078.307.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.086.764.941 859.102.380 471.608.173 271.293.789Satışların Maliyeti10 -718.644.880 -584.290.146 -308.107.242 -187.817.380TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)368.120.061 274.812.234 163.500.931 83.476.409BRÜT KAR (ZARAR)368.120.061 274.812.234 163.500.931 83.476.409Genel Yönetim Giderleri11 -43.604.487 -40.773.412 -14.916.668 -14.422.709Pazarlama Giderleri11 -107.511.453 -101.123.845 -42.480.565 -34.500.712Araştırma ve Geliştirme Giderleri-19.387.355 -17.417.529 -6.801.617 -5.580.355Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 28.779.531 121.106.263 9.153.210 43.502.897Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -79.861.460 -139.287.326 -43.740.927 -46.010.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)146.534.837 97.316.385 64.714.364 26.465.351Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.028.464 215.094 118.259 10.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-45.619 -9.014 -2.199 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)147.517.682 97.522.465 64.830.424 26.475.351Finansman Gelirleri13 13.313.667 8.443.030 5.336.107 2.381.123Finansman Giderleri13 -71.737.142 -106.688.372 -20.259.924 -30.280.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)89.094.207 -722.877 49.906.607 -1.424.230Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.806.394 19.734.464 -9.191.165 330.306Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -2.353.398 0 -2.353.398 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -13.452.996 19.734.464 -6.837.767 330.306SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.287.813 19.011.587 40.715.442 -1.093.924DÖNEM KARI (ZARARI)73.287.813 19.011.587 40.715.442 -1.093.924Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları73.287.813 19.011.587 40.715.442 -1.093.924Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 15 0,73290000 0,19010000 0,40720000 -0,01090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.569.870 -764.218 239.674 282.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.962.338 -955.273 299.593 353.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler392.468 191.055 -59.919 -70.631Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi392.468 191.055 -59.919 -70.631Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-14.458.875 -6.927.860 -3.140.682 2.473.226Yabancı Para Çevrim Farkları-14.458.875 -6.927.860 -3.140.682 2.473.226Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-14.458.875 -6.927.860 -3.140.682 2.473.226DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.028.745 -7.692.078 -2.901.008 2.755.752TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.259.068 11.319.509 37.814.434 1.661.828Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları57.259.068 11.319.509 37.814.434 1.661.828http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884513BIST