***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 23:59
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146
Transferler
-11.611.073 -11.611.073 -11.611.073 36.531.092 36.531.092
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 186.706.735
Transferler
-11.107.225 -11.107.225 -11.107.225 31.314.722 -20.207.497 11.107.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.884.415 -5.884.415 -11.879.410 -11.879.410 133.569.666 133.569.666 115.805.841 115.805.841
Dönem Karı (Zararı)
133.569.666 133.569.666 133.569.666 133.569.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.884.415 -5.884.415 -11.879.410 -11.879.410 -17.763.825 -17.763.825
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.072.635 160.502.535
Dönem Karı (Zararı)
133.569.666 20.207.497
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
133.569.666 20.207.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.288.244 161.172.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 41.646.611 41.657.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.801.988 23.138.218
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.557.488 22.240.592
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.244.500 897.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.587.602 6.900.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.684.021 6.634.547
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-203.249 -232.301
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.106.830 498.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
70.702.904 104.278.208
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.030.968 -5.965.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 74.733.872 110.243.885
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.539.262 7.696.857
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 12.869.658 -22.583.201
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-859.781 84.891
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-859.781 84.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.763.367 -14.036.660
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.588.038 -2.816.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
350.951 2.192.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.938.989 -5.009.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.058.475 755.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.058.475 755.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-108.878.602 -7.777.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
498.388 1.119.106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.472.601 -15.598.316
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.096.542 -23.697.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.376.059 8.099.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.269.780 698.575
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
259.886 -82.824
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
259.886 -82.824
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
30.078.134 8.416.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.182.959 1.249.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.182.959 1.249.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
259.094.543 167.343.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.086.224 -4.315.999
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -935.684 -2.525.023
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.867.312 -13.992.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.379.077 2.231.247
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.379.077 2.231.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.465.566 -22.189.402
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -19.405.457 -22.044.706
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -60.109 -144.696
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 8.188.209 0
Alınan Faiz
4.030.968 5.965.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.284.419 -136.824.610
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 370.261.844 542.528.237
Kredilerden Nakit Girişleri
13 370.261.844 542.528.237
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -508.477.476 -561.641.492
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -508.477.476 -561.641.492
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
343.305 -3.684.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.368.856 -8.261.981
Ödenen Faiz
-81.043.236 -105.765.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.920.904 9.685.447
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
494.381 141.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.415.285 9.826.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.042.245 19.215.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.457.530 29.042.245
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.457.530 29.042.245
Ticari Alacaklar
436.387.680 384.485.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.629.643 12.223.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 422.758.037 372.262.036
Diğer Alacaklar
2.729.599 2.415.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.729.599 2.415.911
Stoklar
7 275.776.420 168.142.318
Peşin Ödenmiş Giderler
2.660.984 3.014.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.660.984 3.014.101
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 935.684 2.182.959
Diğer Dönen Varlıklar
7.701.246 5.953.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.701.246 5.953.959
ARA TOPLAM
776.649.143 595.237.370
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 3.039.261 11.227.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
779.688.404 606.464.840
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.602.500 717.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.602.500 717.000
Diğer Alacaklar
23.134 25.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.134 25.634
Maddi Duran Varlıklar
9.a 424.244.257 443.224.785
Arazi ve Arsalar
157.959.595 157.959.595
Binalar
85.938.621 89.342.344
Tesis, Makine ve Cihazlar
131.266.625 146.128.421
Taşıtlar
462.272 666.615
Mobilya ve Demirbaşlar
38.368.571 44.173.904
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.248.573 4.953.906
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.b 6.851.683 12.712.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.260.485 14.950.827
Şerefiye
11 2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.305.434 11.995.776
Peşin Ödenmiş Giderler
66.462 211.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 66.462 211.733
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
450.048.859 471.843.157
TOPLAM VARLIKLAR
1.229.737.263 1.078.307.997
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
173.476.716 190.813.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 173.476.716 190.813.009
Banka Kredileri
173.476.716 190.813.009
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
122.465.284 155.994.466
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4-13 0 633.429
Banka Kredileri
0 633.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 122.465.284 155.361.037
Banka Kredileri
120.007.392 148.406.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.457.892 6.954.556
Ticari Borçlar
378.003.286 244.903.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 104.840.348 62.438.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 273.162.938 182.465.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 5.599.021 4.329.241
Diğer Borçlar
4.770.057 4.166.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.502.126 1.158.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.267.931 3.008.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.337.462 30.259.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 60.337.462 30.259.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.259.771 3.164.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 807.074 615.112
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.452.697 2.549.116
ARA TOPLAM
749.911.597 633.630.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.911.597 633.630.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.996.941 223.814.218
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-13 0 29.701.000
Banka Kredileri
0 29.701.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 120.996.941 194.113.218
Banka Kredileri
117.467.269 187.536.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.529.672 6.576.831
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.620.988 25.859.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 36.620.988 25.859.633
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 19.695.161 8.296.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.313.090 257.970.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
927.224.687 891.601.262
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
302.512.576 186.706.735
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190.608.063 207.599.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
190.608.063 207.599.703
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 206.135.515 217.242.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -15.527.452 -9.643.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.096.431 -36.217.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
-48.096.431 -36.217.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.144 416.144
Yasal Yedekler
18 416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-74.033.007 -105.347.729
Net Dönem Karı veya Zararı
133.569.666 20.207.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.512.576 186.706.735
TOPLAM KAYNAKLAR
1.229.737.263 1.078.307.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.480.792.906 1.134.431.323
Satışların Maliyeti
19 -978.299.599 -774.035.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
502.493.307 360.395.397
BRÜT KAR (ZARAR)
19 502.493.307 360.395.397
Genel Yönetim Giderleri
20 -59.299.541 -55.556.466
Pazarlama Giderleri
20 -146.737.286 -131.916.180
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -24.916.031 -23.537.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 21.528.106 141.477.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -76.238.379 -167.731.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
216.830.176 123.131.510
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 921.538 229.117
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -61.757 -314.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
217.689.957 123.046.619
Finansman Gelirleri
23 20.955.394 10.349.209
Finansman Giderleri
23 -92.206.027 -135.771.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.439.324 -2.375.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.869.658 22.583.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -342.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.869.658 22.925.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.569.666 20.207.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.569.666 20.207.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
133.569.666 20.207.497
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 26 1,33570000 0,20210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.884.415 49.520.840
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 58.226.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.355.520 -1.071.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.471.105 -7.633.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 0 -7.848.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 1.471.105 214.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.879.410 -12.989.748
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.879.410 -12.989.748
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-11.879.410 -12.989.748
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.763.825 36.531.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.805.841 56.738.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
115.805.841 56.738.589
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913727
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