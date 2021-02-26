***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146Transferler-11.611.073 -11.611.073 -11.611.073 36.531.092 36.531.092Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 186.706.735Transferler-11.107.225 -11.107.225 -11.107.225 31.314.722 -20.207.497 11.107.225Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.884.415 -5.884.415 -11.879.410 -11.879.410 133.569.666 133.569.666 115.805.841 115.805.841Dönem Karı (Zararı)133.569.666 133.569.666 133.569.666 133.569.666Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.884.415 -5.884.415 -11.879.410 -11.879.410 -17.763.825 -17.763.825Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI255.072.635 160.502.535Dönem Karı (Zararı)133.569.666 20.207.497Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)133.569.666 20.207.497Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler180.288.244 161.172.720Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 41.646.611 41.657.135Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.801.988 23.138.218Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.557.488 22.240.592Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.244.500 897.626Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.587.602 6.900.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 6.684.021 6.634.547Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-203.249 -232.301Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.106.830 498.366Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler70.702.904 104.278.208Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -4.030.968 -5.965.677Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 74.733.872 110.243.885Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler42.539.262 7.696.857Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 12.869.658 -22.583.201Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-859.781 84.891Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-859.781 84.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.763.367 -14.036.660Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.588.038 -2.816.767İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)350.951 2.192.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.938.989 -5.009.314Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.058.475 755.005İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.058.475 755.005Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-108.878.602 -7.777.006Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)498.388 1.119.106Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.472.601 -15.598.316İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.096.542 -23.697.405İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.376.059 8.099.089Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.269.780 698.575Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler259.886 -82.824İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)259.886 -82.824Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)30.078.134 8.416.475İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.182.959 1.249.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.182.959 1.249.092Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları259.094.543 167.343.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -3.086.224 -4.315.999Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -935.684 -2.525.023YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.867.312 -13.992.478Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.379.077 2.231.247Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.379.077 2.231.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.465.566 -22.189.402Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -19.405.457 -22.044.706Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -60.109 -144.696Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 8.188.209 0Alınan Faiz4.030.968 5.965.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-228.284.419 -136.824.610Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 370.261.844 542.528.237Kredilerden Nakit Girişleri13 370.261.844 542.528.237Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -508.477.476 -561.641.492Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -508.477.476 -561.641.492İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış343.305 -3.684.289Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.368.856 -8.261.981Ödenen Faiz-81.043.236 -105.765.085YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.920.904 9.685.447Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi494.381 141.242NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.415.285 9.826.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.042.245 19.215.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 50.457.530 29.042.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 50.457.530 29.042.245Ticari Alacaklar436.387.680 384.485.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.629.643 12.223.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 422.758.037 372.262.036Diğer Alacaklar2.729.599 2.415.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.729.599 2.415.911Stoklar7 275.776.420 168.142.318Peşin Ödenmiş Giderler2.660.984 3.014.101İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.660.984 3.014.101Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 935.684 2.182.959Diğer Dönen Varlıklar7.701.246 5.953.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 7.701.246 5.953.959ARA TOPLAM776.649.143 595.237.370Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 3.039.261 11.227.470TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR779.688.404 606.464.840DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.602.500 717.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.602.500 717.000Diğer Alacaklar23.134 25.634İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.134 25.634Maddi Duran Varlıklar9.a 424.244.257 443.224.785Arazi ve Arsalar157.959.595 157.959.595Binalar85.938.621 89.342.344Tesis, Makine ve Cihazlar131.266.625 146.128.421Taşıtlar462.272 666.615Mobilya ve Demirbaşlar38.368.571 44.173.904Yapılmakta Olan Yatırımlar10.248.573 4.953.906Kullanım Hakkı Varlıkları9.b 6.851.683 12.712.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.260.485 14.950.827Şerefiye11 2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 14.305.434 11.995.776Peşin Ödenmiş Giderler66.462 211.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 66.462 211.733Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR450.048.859 471.843.157TOPLAM VARLIKLAR1.229.737.263 1.078.307.997KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar173.476.716 190.813.009İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 173.476.716 190.813.009Banka Kredileri173.476.716 190.813.009Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları122.465.284 155.994.466İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4-13 0 633.429Banka Kredileri0 633.429İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 122.465.284 155.361.037Banka Kredileri120.007.392 148.406.481Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.457.892 6.954.556Ticari Borçlar378.003.286 244.903.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 104.840.348 62.438.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 273.162.938 182.465.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 5.599.021 4.329.241Diğer Borçlar4.770.057 4.166.866İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.502.126 1.158.821İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 3.267.931 3.008.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.337.462 30.259.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 60.337.462 30.259.328Kısa Vadeli Karşılıklar5.259.771 3.164.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 807.074 615.112Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.452.697 2.549.116ARA TOPLAM749.911.597 633.630.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER749.911.597 633.630.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar120.996.941 223.814.218İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-13 0 29.701.000Banka Kredileri0 29.701.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 120.996.941 194.113.218Banka Kredileri117.467.269 187.536.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.529.672 6.576.831Uzun Vadeli Karşılıklar36.620.988 25.859.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 36.620.988 25.859.633Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 19.695.161 8.296.608TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.313.090 257.970.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER927.224.687 891.601.262ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar302.512.576 186.706.735Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)190.608.063 207.599.703Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)190.608.063 207.599.703Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 206.135.515 217.242.740Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -15.527.452 -9.643.037Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-48.096.431 -36.217.021Yabancı Para Çevrim Farkları-48.096.431 -36.217.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler416.144 416.144Yasal Yedekler18 416.144 416.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-74.033.007 -105.347.729Net Dönem Karı veya Zararı133.569.666 20.207.497TOPLAM ÖZKAYNAKLAR302.512.576 186.706.735TOPLAM KAYNAKLAR1.229.737.263 1.078.307.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.480.792.906 1.134.431.323Satışların Maliyeti19 -978.299.599 -774.035.926TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)502.493.307 360.395.397BRÜT KAR (ZARAR)19 502.493.307 360.395.397Genel Yönetim Giderleri20 -59.299.541 -55.556.466Pazarlama Giderleri20 -146.737.286 -131.916.180Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -24.916.031 -23.537.494Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 21.528.106 141.477.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -76.238.379 -167.731.042ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)216.830.176 123.131.510Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 921.538 229.117Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -61.757 -314.008FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)217.689.957 123.046.619Finansman Gelirleri23 20.955.394 10.349.209Finansman Giderleri23 -92.206.027 -135.771.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)146.439.324 -2.375.704Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.869.658 22.583.201Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -342.064Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -12.869.658 22.925.265SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)133.569.666 20.207.497DÖNEM KARI (ZARARI)133.569.666 20.207.497Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları133.569.666 20.207.497Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 26 1,33570000 0,20210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.884.415 49.520.840Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 58.226.660Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -7.355.520 -1.071.860Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.471.105 -7.633.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 0 -7.848.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 1.471.105 214.372Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.879.410 -12.989.748Yabancı Para Çevrim Farkları-11.879.410 -12.989.748Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-11.879.410 -12.989.748DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.763.825 36.531.092TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)115.805.841 56.738.589Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları115.805.841 56.738.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913727BIST