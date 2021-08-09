***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735Transferler-5.574.751 -5.574.751 -5.574.751 25.782.248 -20.207.497 5.574.751Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.809.544 -1.809.544 -1.809.544 -11.318.193 -11.318.193 32.572.371 32.572.371 19.444.634 19.444.634Dönem Karı (Zararı)32.572.371 32.572.371 32.572.371 32.572.371Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.809.544 -1.809.544 -1.809.544 -11.318.193 -11.318.193 -13.127.737 -13.127.737Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 211.667.989 -11.452.581 200.215.408 200.215.408 -47.535.214 -47.535.214 416.144 -79.565.481 32.572.371 -46.993.110 206.151.369 206.151.369Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576Transferler-5.345.130 -5.345.130 -5.345.130 138.914.796 -133.569.666 5.345.130Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.268.082 -1.268.082 -1.268.082 -10.865.782 -10.865.782 37.249.516 37.249.516 25.115.652 25.115.652Dönem Karı (Zararı)37.249.516 37.249.516 37.249.516 37.249.516Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.268.082 -1.268.082 -1.268.082 -10.865.782 -10.865.782 -12.133.864 -12.133.864Kar Payları1.274.073 -12.676.537 -12.676.537 -11.402.464 -11.402.464Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 200.790.385 -16.795.534 183.994.851 183.994.851 -58.962.213 -58.962.213 1.690.217 52.205.252 37.249.516 89.454.768 316.225.764 316.225.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.912.807 110.817.106Dönem Karı (Zararı)37.249.516 32.572.371Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.249.516 32.572.371Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler125.199.001 108.827.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 21.847.114 21.065.550Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.054.550 1.083.204Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 461.685 768.313Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.592.865 314.891Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.445.469 29.191.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.891.384 2.983.778Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 15.773.899 213.316Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30.780.186 25.994.857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.533.949 38.090.037Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16.a -2.351.481 -1.866.886Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.b 40.885.430 39.956.923Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8.955.070 13.648.211Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 3.712.831 6.615.229Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-349.982 -866.785Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-349.982 -866.785Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-157.705.638 -29.321.336Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-306.136.721 -66.195.979İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -2.286.519 -915.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -303.850.202 -65.280.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.616.964 3.534.008İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.616.964 3.534.008Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -178.745.469 -21.865.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.212.248 -173.686Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler337.907.032 45.049.630İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 94.815.724 32.215.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 243.091.308 12.833.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)999.953 969.746Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.657.068 7.529.566İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.657.068 7.529.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.558.289 1.830.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.558.289 1.830.584Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.742.879 112.078.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.830.072 -1.261.326YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.563.268 2.172.428Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri476.268 1.174.523Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 476.268 1.174.523Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.440.617 -6.265.881Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -19.422.513 -6.214.369Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.104 -51.512Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.600 5.396.900Alınan Faiz2.351.481 1.866.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.469.999 -84.326.654Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri278.000.000 218.169.473Kredilerden Nakit Girişleri8 278.000.000 218.169.473Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-182.690.194 -250.267.955Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -182.690.194 -250.267.955İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 68.885 407.211Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-773.535 -4.364.003Ödenen Temettüler3 -11.402.464Ödenen Faiz-36.732.693 -48.271.380YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.819.538 28.662.880Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi386.644 671.671NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.206.182 29.334.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.457.530 29.042.245DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.663.712 58.376.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri83.663.712 50.457.530Ticari Alacaklar1.159.873.609 436.387.680İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 17.056.977 13.629.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.142.816.632 422.758.037Diğer Alacaklar6.931.476 2.729.599İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.931.476 2.729.599Stoklar6 452.929.024 275.776.420Peşin Ödenmiş Giderler5.172.464 2.660.984İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 5.172.464 2.660.984Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 935.684Diğer Dönen Varlıklar5.116.333 7.701.246İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 5.116.333 7.701.246ARA TOPLAM1.713.686.618 776.649.143Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar2.989.661 3.039.261TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.716.676.279 779.688.404DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 1.602.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 1.602.500Diğer Alacaklar23.134 23.134İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 23.134 23.134Maddi Duran Varlıklar7.a 423.451.173 424.244.257Arazi ve Arsalar157.959.000 157.959.595Binalar85.847.588 85.938.621Tesis, Makine ve Cihazlar127.784.320 131.266.625Taşıtlar361.448 462.272Mobilya ve Demirbaşlar42.056.446 38.368.571Yapılmakta Olan Yatırımlar9.442.371 10.248.573Kullanım Hakkı Varlıkları7.b 11.243.713 6.851.683Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.633.049 17.260.485Şerefiye2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.677.998 14.305.434Peşin Ödenmiş Giderler3.767.230 66.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.767.230 66.462Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR457.118.637 450.048.859TOPLAM VARLIKLAR2.173.794.916 1.229.737.263KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 203.938.916 173.476.716İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar203.938.916 173.476.716Banka Kredileri203.938.916 173.476.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları150.071.401 122.465.284İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 150.071.401 122.465.284Banka Kredileri145.983.296 120.007.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.088.105 2.457.892Ticari Borçlar738.246.394 378.003.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 213.831.292 104.840.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 524.415.102 273.162.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.598.974 5.599.021Diğer Borçlar6.502.750 4.770.057İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.571.011 1.502.126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.931.739 3.267.931Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)475.232.119 60.337.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 475.232.119 60.337.462Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 1.357.080 0Kısa Vadeli Karşılıklar52.063.151 5.259.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.056.377 807.074Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 51.006.774 4.452.697ARA TOPLAM1.634.010.785 749.911.597TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.634.010.785 749.911.597UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar168.300.331 120.996.941İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 168.300.331 120.996.941Banka Kredileri160.138.439 117.467.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.161.892 3.529.672Uzun Vadeli Karşılıklar40.018.103 36.620.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.018.103 36.620.988Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 15.239.933 19.695.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER223.558.367 177.313.090TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.857.569.152 927.224.687ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar316.225.764 302.512.576Ödenmiş Sermaye12 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)183.994.851 190.608.063Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)183.994.851 190.608.063Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 200.790.385 206.135.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.795.534 -15.527.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-58.962.213 -48.096.431Yabancı Para Çevrim Farkları-58.962.213 -48.096.431Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.690.217 416.144Yasal Yedekler1.690.217 416.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.205.252 -74.033.007Net Dönem Karı veya Zararı37.249.516 133.569.666TOPLAM ÖZKAYNAKLAR316.225.764 302.512.576TOPLAM KAYNAKLAR2.173.794.916 1.229.737.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.060.466.681 615.156.768 589.471.410 334.650.234Satışların Maliyeti13 -774.497.946 -410.537.638 -451.696.848 -223.445.383TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)285.968.735 204.619.130 137.774.562 111.204.851BRÜT KAR (ZARAR)285.968.735 204.619.130 137.774.562 111.204.851Genel Yönetim Giderleri14 -34.986.869 -28.687.819 -17.401.167 -13.588.211Pazarlama Giderleri14 -97.239.248 -65.030.888 -55.533.283 -33.700.336Araştırma ve Geliştirme Giderleri-17.282.897 -12.585.738 -9.434.569 -6.112.595Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 19.380.968 19.626.321 1.504.545 6.481.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -76.276.230 -36.120.533 -19.780.061 -9.599.154ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.564.459 81.820.473 37.130.027 54.685.705Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler349.982 910.205 349.982 235.035Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -43.420 -4.138FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.914.441 82.687.258 37.480.009 54.916.602Finansman Gelirleri16 10.551.882 7.977.560 4.344.100 2.844.333Finansman Giderleri16 -49.503.976 -51.477.218 -27.552.884 -22.228.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.962.347 39.187.600 14.271.225 35.532.052Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.712.831 -6.615.229 1.146.637 -4.751.641Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.851.038 0 -3.692.679 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 4.138.207 -6.615.229 4.839.316 -4.751.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.249.516 32.572.371 15.417.862 30.780.411DÖNEM KARI (ZARARI)37.249.516 32.572.371 15.417.862 30.780.411Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37.249.516 32.572.371 15.417.862 30.780.411Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 18 0,37250000 0,32570000 0,15420000 0,30780000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.268.082 -1.809.544 -1.369.057 -1.731.047Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.585.103 -2.261.931 -1.711.321 -2.163.810Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler317.021 452.387 342.264 432.763Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi317.021 452.387 342.264 432.763Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.865.782 -11.318.193 -4.856.601 -5.858.578Yabancı Para Çevrim Farkları-10.865.782 -11.318.193 -4.856.601 -5.858.578Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-10.865.782 -11.318.193 -4.856.601 -5.858.578DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.133.864 -13.127.737 -6.225.658 -7.589.625TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.115.652 19.444.634 9.192.204 23.190.786Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.115.652 19.444.634 9.192.204 23.190.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956512BIST