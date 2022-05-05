***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576Transferler-2.672.565 -2.672.565 -2.672.565 136.242.231 -133.569.666 2.672.565Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.975 100.975 100.975 -6.009.181 -6.009.181 21.831.654 21.831.654 15.923.448 15.923.448Dönem Karı (Zararı)21.831.654 21.831.654 21.831.654 21.831.654Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)100.975 100.975 100.975 -6.009.181 -6.009.181 -5.908.206 -5.908.206Kar Payları1.274.073 -12.676.537 -12.676.537 -11.402.464 -11.402.464Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 203.462.950 -15.426.477 188.036.473 188.036.473 -54.105.612 -54.105.612 1.690.217 49.532.687 21.831.654 71.364.341 307.033.560 307.033.560Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 605.947.193 -17.895.050 588.052.143 588.052.143 -93.529.211 -93.529.211 1.690.217 57.550.205 -719.980 56.830.225 653.091.515 653.091.515Transferler-6.551.254 -6.551.254 -6.551.254 5.831.274 719.980 6.551.254Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-917.698 -917.698 -917.698 -10.202.392 -10.202.392 85.347.250 85.347.250 74.227.160 74.227.160Dönem Karı (Zararı)85.347.250 85.347.250 85.347.250 85.347.250Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-917.698 -917.698 -917.698 -10.202.392 -10.202.392 -11.120.090 -11.120.090Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 599.395.939 -18.812.748 580.583.191 580.583.191 -103.731.603 -103.731.603 1.690.217 63.381.479 85.347.250 148.728.729 727.318.675 727.318.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-161.667.407 -12.339.535Dönem Karı (Zararı)85.347.250 21.831.654Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.347.250 21.831.654Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler133.281.533 95.340.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 15.289.063 11.063.424Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.287.075 1.004.922Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.055.539 27.431Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.231.536 977.491Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.120.738 39.127.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.476.275 2.020.242Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler223.788 15.493.415Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler31.420.675 21.613.438Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31.717.495 18.273.256Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -1.421.534 -1.136.508Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 33.139.029 19.409.764Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler44.896.577 25.171.148Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.979.318 701.109Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.733 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.733 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-371.679.155 -127.133.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-891.222.377 -940.327.142İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.887.973 769.522İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-884.334.404 -941.096.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.244.461 -4.883.211İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.065 -7.524.891İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.264.526 2.641.680Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-187.359.088 -87.559.309Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.368.051 -1.443.082Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.328.612 124.951.005İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-24.770.083 53.652.262İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)89.098.695 71.298.743Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.352.085 827.773Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-418.009 9.595.065İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-418.009 9.595.065Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)637.899.629 770.769.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.863.583 935.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.863.583 935.684Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-153.050.372 -9.961.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.945.432 -1.418.305Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.671.603 -960.121YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.578.378 -6.432.375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri181.142 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri181.142 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.181.054 -7.109.883Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -13.231.544 -7.106.384Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-949.510 -3.499Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-459.000Alınan Faiz1.421.534 1.136.508FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI138.858.888 55.485.564Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri366.342.229 155.500.000Kredilerden Nakit Girişleri366.342.229 155.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-192.354.357 -80.825.214Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-192.354.357 -80.825.214İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-127.044 31.396Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.864.455 -3.410.839Ödenen Faiz-31.137.485 -15.809.779YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.386.897 36.713.654Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.710.788 363.474NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.676.109 37.077.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ171.191.581 50.457.530DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 146.515.472 87.534.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 146.515.472 171.191.581Ticari Alacaklar1.575.723.647 686.053.927İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 33.747.856 25.578.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.541.975.791 660.475.427Diğer Alacaklar5.055.195 3.203.726İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar123.459 103.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.931.736 1.398.903.175Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar5.307.661 5.307.661TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.452.771.176 1.404.210.836DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.063.500 285.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.063.500 285.000Diğer Alacaklar74.340 70.654İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar74.340 70.654Maddi Duran Varlıklar7.a 933.928.779 934.466.311Arazi ve Arsalar319.433.000 319.433.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18.544.740 9.238.970Binalar152.113.503 162.591.096Tesis, Makine ve Cihazlar374.015.112 379.100.914Taşıtlar232.268 269.052Mobilya ve Demirbaşlar46.085.589 44.956.787Yapılmakta Olan Yatırımlar23.504.567 18.876.492Kullanım Hakkı Varlıkları7.b 8.308.539 9.342.586Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.091.303 21.413.286Şerefiye2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.136.252 18.458.235Peşin Ödenmiş Giderler127.566 106.107İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 127.566 106.107Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR966.594.365 965.684.282TOPLAM VARLIKLARTaraflara Ticari Borçlar4 233.245.501 241.669.030İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 815.940.446 675.654.399Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.841.980 6.489.895Diğer Borçlar5.662.660 6.207.713İlişkili Taraflara Diğer Borçlar127.044İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.662.660 6.080.669Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)732.212.060 94.312.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 732.212.060 94.312.431Kısa Vadeli Karşılıklar52.049.994 20.013.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.434.095 1.041.609Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 50.615.899 18.971.436ARA TOPLAM2.438.914.374 1.459.604.410TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.438.914.374 1.459.604.410UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar111.278.844 115.913.635İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 111.278.844 115.913.635Banka Kredileri104.804.270 108.328.436Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.474.574 7.585.199Uzun Vadeli Karşılıklar55.242.453 51.956.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.242.453 51.956.970Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 86.611.195 89.328.588TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER253.132.492 257.199.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.692.046.866 1.716.803.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar727.318.675 653.091.515Ödenmiş Sermaye10 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)580.583.191 588.052.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)580.583.191 588.052.143Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 599.395.939 605.947.193Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.812.748 -17.895.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-103.731.603 -93.529.211Yabancı Para Çevrim Farkları-103.731.603 -93.529.211Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.690.217 1.690.217Yasal Yedekler10 1.690.217 1.690.217Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları63.381.479 57.550.205Net Dönem Karı veya Zararı85.347.250 -719.980TOPLAM ÖZKAYNAKLAR727.318.675 653.091.515TOPLAM KAYNAKLAR3.419.365.541 2.369.895.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı C -553.308.980 -322.801.098TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)269.598.592 148.194.173BRÜT KAR (ZARAR)269.598.592 148.194.173Genel Yönetim Giderleri12 -25.761.760 -17.585.702Pazarlama Giderleri12 -65.440.051 -41.705.965Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -12.874.254 -7.848.328Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 81.844.127 17.876.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -122.488.781 -56.496.169ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)124.877.873 42.434.432Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler133.851 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-125.118 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)124.886.606 42.434.432Finansman Gelirleri14 11.438.124 6.207.782Finansman Giderleri14 -48.998.162 -21.951.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.326.568 26.691.122Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.979.318 -4.859.468Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.467.286 -4.158.359Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 2.487.968 -701.109SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.347.250 21.831.654DÖNEM KARI (ZARARI)85.347.250 21.831.654Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları85.347.250 21.831.654Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,85350000 0,21830000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-917.698 100.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.147.123 126.218Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler229.425 -25.243Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi229.425 -25.243Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.202.392 -6.009.181Yabancı Para Çevrim Farkları-10.202.392 -6.009.181Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-10.202.392 -6.009.181DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.120.090 -5.908.206TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.227.160 15.923.448Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları74.227.160 15.923.448http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026939BIST