***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 20:04
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576
Transferler
-2.672.565 -2.672.565 -2.672.565 136.242.231 -133.569.666 2.672.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.975 100.975 100.975 -6.009.181 -6.009.181 21.831.654 21.831.654 15.923.448 15.923.448
Dönem Karı (Zararı)
21.831.654 21.831.654 21.831.654 21.831.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.975 100.975 100.975 -6.009.181 -6.009.181 -5.908.206 -5.908.206
Kar Payları
1.274.073 -12.676.537 -12.676.537 -11.402.464 -11.402.464
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 203.462.950 -15.426.477 188.036.473 188.036.473 -54.105.612 -54.105.612 1.690.217 49.532.687 21.831.654 71.364.341 307.033.560 307.033.560
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 605.947.193 -17.895.050 588.052.143 588.052.143 -93.529.211 -93.529.211 1.690.217 57.550.205 -719.980 56.830.225 653.091.515 653.091.515
Transferler
-6.551.254 -6.551.254 -6.551.254 5.831.274 719.980 6.551.254
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-917.698 -917.698 -917.698 -10.202.392 -10.202.392 85.347.250 85.347.250 74.227.160 74.227.160
Dönem Karı (Zararı)
85.347.250 85.347.250 85.347.250 85.347.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-917.698 -917.698 -917.698 -10.202.392 -10.202.392 -11.120.090 -11.120.090
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 599.395.939 -18.812.748 580.583.191 580.583.191 -103.731.603 -103.731.603 1.690.217 63.381.479 85.347.250 148.728.729 727.318.675 727.318.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.667.407 -12.339.535
Dönem Karı (Zararı)
85.347.250 21.831.654
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.347.250 21.831.654
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.281.533 95.340.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 15.289.063 11.063.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.287.075 1.004.922
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.055.539 27.431
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.231.536 977.491
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.120.738 39.127.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.476.275 2.020.242
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
223.788 15.493.415
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31.420.675 21.613.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.717.495 18.273.256
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.421.534 -1.136.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 33.139.029 19.409.764
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.896.577 25.171.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.979.318 701.109
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.733 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.733 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-371.679.155 -127.133.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-891.222.377 -940.327.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.887.973 769.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-884.334.404 -941.096.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.244.461 -4.883.211
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.065 -7.524.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.264.526 2.641.680
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-187.359.088 -87.559.309
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.368.051 -1.443.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.328.612 124.951.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.770.083 53.652.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
89.098.695 71.298.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.352.085 827.773
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-418.009 9.595.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-418.009 9.595.065
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
637.899.629 770.769.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.863.583 935.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.863.583 935.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-153.050.372 -9.961.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.945.432 -1.418.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.671.603 -960.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.578.378 -6.432.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.142 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.142 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.181.054 -7.109.883
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -13.231.544 -7.106.384
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-949.510 -3.499
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-459.000
Alınan Faiz
1.421.534 1.136.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.858.888 55.485.564
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.342.229 155.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
366.342.229 155.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.354.357 -80.825.214
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.354.357 -80.825.214
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-127.044 31.396
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.864.455 -3.410.839
Ödenen Faiz
-31.137.485 -15.809.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.386.897 36.713.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.710.788 363.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.676.109 37.077.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.191.581 50.457.530
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 146.515.472 87.534.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 146.515.472 171.191.581
Ticari Alacaklar
1.575.723.647 686.053.927
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 33.747.856 25.578.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.541.975.791 660.475.427
Diğer Alacaklar
5.055.195 3.203.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
123.459 103.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.931.736 1.398.903.175
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
5.307.661 5.307.661
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.452.771.176 1.404.210.836
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
2.063.500 285.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.063.500 285.000
Diğer Alacaklar
74.340 70.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
74.340 70.654
Maddi Duran Varlıklar
7.a 933.928.779 934.466.311
Arazi ve Arsalar
319.433.000 319.433.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18.544.740 9.238.970
Binalar
152.113.503 162.591.096
Tesis, Makine ve Cihazlar
374.015.112 379.100.914
Taşıtlar
232.268 269.052
Mobilya ve Demirbaşlar
46.085.589 44.956.787
Yapılmakta Olan Yatırımlar
23.504.567 18.876.492
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.b 8.308.539 9.342.586
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.091.303 21.413.286
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.136.252 18.458.235
Peşin Ödenmiş Giderler
127.566 106.107
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 127.566 106.107
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
966.594.365 965.684.282
TOPLAM VARLIKLAR
Taraflara Ticari Borçlar
4 233.245.501 241.669.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 815.940.446 675.654.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.841.980 6.489.895
Diğer Borçlar
5.662.660 6.207.713
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
127.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.662.660 6.080.669
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
732.212.060 94.312.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 732.212.060 94.312.431
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.049.994 20.013.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.434.095 1.041.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 50.615.899 18.971.436
ARA TOPLAM
2.438.914.374 1.459.604.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.438.914.374 1.459.604.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.278.844 115.913.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 111.278.844 115.913.635
Banka Kredileri
104.804.270 108.328.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.474.574 7.585.199
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.242.453 51.956.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.242.453 51.956.970
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 86.611.195 89.328.588
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.132.492 257.199.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.692.046.866 1.716.803.603
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
727.318.675 653.091.515
Ödenmiş Sermaye
10 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
580.583.191 588.052.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
580.583.191 588.052.143
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 599.395.939 605.947.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.812.748 -17.895.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-103.731.603 -93.529.211
Yabancı Para Çevrim Farkları
-103.731.603 -93.529.211
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.690.217 1.690.217
Yasal Yedekler
10 1.690.217 1.690.217
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.381.479 57.550.205
Net Dönem Karı veya Zararı
85.347.250 -719.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
727.318.675 653.091.515
TOPLAM KAYNAKLAR
3.419.365.541 2.369.895.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı C -553.308.980 -322.801.098
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
269.598.592 148.194.173
BRÜT KAR (ZARAR)
269.598.592 148.194.173
Genel Yönetim Giderleri
12 -25.761.760 -17.585.702
Pazarlama Giderleri
12 -65.440.051 -41.705.965
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -12.874.254 -7.848.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 81.844.127 17.876.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -122.488.781 -56.496.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.877.873 42.434.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
133.851 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-125.118 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.886.606 42.434.432
Finansman Gelirleri
14 11.438.124 6.207.782
Finansman Giderleri
14 -48.998.162 -21.951.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.326.568 26.691.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.979.318 -4.859.468
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.467.286 -4.158.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.487.968 -701.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.347.250 21.831.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.347.250 21.831.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
85.347.250 21.831.654
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,85350000 0,21830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-917.698 100.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.147.123 126.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
229.425 -25.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
229.425 -25.243
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.202.392 -6.009.181
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.202.392 -6.009.181
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-10.202.392 -6.009.181
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.120.090 -5.908.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.227.160 15.923.448
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
74.227.160 15.923.448
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026939
BIST