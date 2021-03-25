***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt FabrikasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,12 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,13 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,15 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DYOBY-2020 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 DYO BOYA 2020 OGK İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİŞirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.2. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn. Mustafa Selim YAŞAR, Sn. Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Feyzi Onur KOCA ve Sn. Kemal SEMERCİLER, 1 yıl süreyle, 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 300.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04.1550 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.04-00061554715 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, kabul edildi.4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.5. Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.6. 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 133.569.666 TL'den 633.827 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 58.902.832 TL olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerindenSPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.287.179 TL tutarındaki bağışlar ve 12.042.711 TL tutarında yasal dağıtılabilir kar sınırı da dikkate alınarak, 11.402.464 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, 640.246 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kar payı ödemelerinin 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine, karar verildi.Söz konusu karar uyarınca1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,0969 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EK:Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıOlağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar CetveliTadil tasarısıKar Dağıtım TablosuHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 dyoby hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 dyoby tutanak.pdf - TutanakEK: 3 dyoby tadil tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 DYO Kar Dagitim tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 16:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, gerçekleştirilecektir.Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.Şirketin 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi, A grubu nama, B grubu hamiline ve A grubu hamiline paylardan oluşmakta olup, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu nama yazılı paylar sahiplerine (3'er) oy bahşeder. Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar sahiplerine (1'er) oy bahşeder.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920569BIST