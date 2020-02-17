***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 16:19
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819518
BIST
16:43121.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 967,00
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:436,0491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:436,5563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:43307,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,57
|Açılış
|: 307,52
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,43
|838.176.807
|% 19,10
|
|TSPOR
|5,46
|247.184.391
|% 17,17
|
|KUTPO
|10,99
|80.945.042
|% 16,67
|
|OSTIM
|2,60
|122.155.471
|% 16,07
|
|GUBRF
|18,01
|326.871.497
|% 15,37
|
|ERBOS
|24,80
|17.942.932
|% -9,75
|
|ARDYZ
|16,48
|33.452.270
|% -8,44
|
|HUBVC
|39,70
|51.634.307
|% -8,06
|
|QNBFL
|142,90
|2.844.634
|% -7,21
|
|QNBFB
|49,12
|1.650.252
|% -7,06
|
|ASELS
|29,20
|1.746.397.574
|% 0,41
|
|THYAO
|15,28
|1.626.100.227
|% 2,62
|
|GSRAY
|3,43
|838.176.807
|% 19,10
|
|ODAS
|2,29
|672.767.593
|% 6,51
|
|TUPRS
|112,40
|435.304.318
|% 2,18
|
|ODAS
|2,29
|672.767.593
|% 6,51
|
|GSRAY
|3,43
|838.176.807
|% 19,10
|
|KRDMD
|2,97
|428.979.994
|% 2,41
|
|THYAO
|15,28
|1.626.100.227
|% 2,62
|
|KARSN
|1,92
|206.411.939
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8480
|7,8874
|% -0,36
|
|Frank
|6,1370
|6,1740
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6079
|1,6159
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,52
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-0,90
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,43
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,15
|57,15
|-0,18
|
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