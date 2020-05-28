DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.466.650
|% 9,99
|ARSAN
|4,96
|9.552.937
|% 9,98
|HLGYO
|1,67
|74.266.119
|% 9,87
|SAYAS
|3,91
|18.716.711
|% 9,83
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3225
|8,3643
|% 0,51
|Frank
|6,9957
|7,0379
|% 0,39
|Riyal
|1,8090
|1,8181
|% 0,61
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|15,22
|Altın Gr.
|377
|377
|5,03
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|31,90
|Tam
|2.520
|2.554
|44,20
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,00
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|0,49
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem