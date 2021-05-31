***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 14:55
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ ( GELİR TABLOSU )
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939015
BIST
15:171.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:178,4899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0748
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:1710,3659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0760
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:17520,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,62
|Açılış
|: 520,63
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:17
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.633.509
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.254.949
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.703.622
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.398.644
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.422.669
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,91
|557.134.779
|% 0,25
|
|EREGL
|19,23
|464.789.354
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|370.652.549
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|295.875.619
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,10
|78.792.355
|% 0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4880
|8,4899
|% -0,87
|
|Euro
|10,3590
|10,3659
|% -0,73
|
|Sterlin
|12,0240
|12,0843
|% -0,76
|
|Frank
|9,4077
|9,4644
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2603
|2,2716
|% -0,73
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,24
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-8,78
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,24
|
|Çeyrek
|831
|850
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,92
|