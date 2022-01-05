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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.01.2022 18:28
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracı konusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 5 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 34. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden 1. 150.000.000 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, Söz konusu karar kapsamında gerçekleştirilecek olan borçlanma aracı ihraçlarında, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.‘de işlem görmesi ve bu çerçevede borçlanma aracı ihraç işleminde aracılık hizmeti almak üzere Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme akdedilmesi de dahil olmak üzere konuya ilişkin tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989093


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