***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracı konusunda alınan Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 10 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 34. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden 1. 300.000.000 TL (Üç yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, Söz konusu karar kapsamında gerçekleştirilecek olan borçlanma aracı ihraçlarında, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.‘de işlem görmesi ve bu çerçevede borçlanma aracı ihraç işleminde aracılık hizmeti almak üzere Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme akdedilmesi de dahil olmak üzere konuya ilişkin tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036757BIST