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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.08.2022 16:43
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 300.000.000 TL (Üç yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.08.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051504


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