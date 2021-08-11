***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.08.2021 09:50
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2021 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından YADEX INTERNATIONAL GmbH şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2021 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda YADEX INTERNATIONAL GmbH ile yapılan hammadde ve hizmet alım işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957150
BIST
11:081.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.431
11:088,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
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8,6253
En Düşük
8,4782
11:0810,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,1199
En Düşük
10,0616
11:08480,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,63
|Açılış
|: 480,08
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:08
|MARKA
|5,06
|2.985.233
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.493.300
|% 9,79
|
|KARYE
|12,88
|82.323.211
|% 8,42
|
|FORMT
|1,34
|9.331.898
|% 8,06
|
|VKING
|6,18
|5.357.817
|% 8,04
|
|IDGYO
|3,63
|274.457
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,60
|33.418.530
|% -7,61
|
|NETAS
|18,70
|25.351.217
|% -7,61
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,01
|597.760.274
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|435.906.175
|% 0,24
|
|EREGL
|19,95
|375.094.749
|% 1,22
|
|GENIL
|16,69
|365.440.392
|% 6,10
|
|GARAN
|9,12
|289.808.253
|% 0,11
|
|KRDMD
|8,01
|597.760.274
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|435.906.175
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,45
|122.540.109
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,86
|84.395.851
|% 0,54
|
|GARAN
|9,12
|289.808.253
|% 0,11
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6186
|8,6224
|% 0,28
|
|Euro
|10,1002
|10,1070
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8793
|11,9389
|% 0,24
|
|Frank
|9,2986
|9,3546
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% 0,36
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,18
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|0,17
|