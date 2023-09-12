***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.09.2023 16:34
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2023 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
‘'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından YADEX INTERNATIONAL GmbH şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2023 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda YADEX INTERNATIONAL GmbH ile yapılan hammadde ve hizmet alım işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.''
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194175
BIST
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16:388.263
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 116,68
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.265
16:3826,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0438
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3828,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0551
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
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29,2191
En Düşük
28,7759
16:381.653,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.653,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ASUZU
|257,40
|112.471.960
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.172.852.659
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|EMKEL
|38,06
|70.695.741
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.659.297
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.601.056.990
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|550.684.526
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|290.764.822
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,64
|5.497.603.209
|% -0,49
|
|THYAO
|240,00
|5.024.281.464
|% 2,35
|
|ENKAI
|37,36
|4.987.104.509
|% 7,60
|
|ASTOR
|141,80
|4.396.670.577
|% 2,01
|
|SISE
|54,55
|4.256.520.477
|% -0,09
|
|ZOREN
|4,99
|1.812.349.267
|% -1,58
|
|SKBNK
|5,27
|1.353.079.786
|% -8,98
|
|EKGYO
|8,90
|2.103.383.512
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,35
|3.188.206.763
|% 0,49
|
|ISCTR
|22,66
|3.869.293.545
|% -0,61
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8901
|26,9187
|% 0,20
|
|Euro
|28,8321
|28,8413
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,4472
|33,6150
|% -0,15
|
|Frank
|30,0102
|30,1910
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1501
|7,1860
|% 0,14
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-12,64
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.652
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|11.255
|11.425
|-51,00
|
|Tam
|11.020
|11.099
|-54,00
|
|Yarım
|5.527
|5.572
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|1,15
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:51ENKAI
Yüzde 7.43 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 849, 603 adet işlem
-
16:50ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 150.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 053, 358 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 65 artarak (% 1.08 ) 8, 707
-
16:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, METUR, ALFAS
-
16:49XU100
Endeks 8, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 110, 805.00 milyon TL de