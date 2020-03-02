***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımına İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDYBY00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, DYOBY, TRAYASAS91E0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDYBY00027 0 0B Grubu, DYOBY, TRAYASAS91E0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823397BIST