***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 13:27
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olup esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metinleri-DYOBY.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909604
BIST
15:321.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 18,36
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:326,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0696
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:328,4572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0688
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:32408,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,45
|Açılış
|: 408,61
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:30
|VAKFN
|12,32
|12.460.665
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|TGSAS
|26,34
|222.896.033
|% -9,30
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,90
|2.163.607.347
|% 1,18
|
|SASA
|37,68
|1.480.401.019
|% 9,47
|
|THYAO
|12,29
|982.714.713
|% 2,42
|
|TCELL
|17,01
|645.971.394
|% 2,04
|
|GARAN
|9,96
|617.009.690
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,73
|331.099.972
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.245.305
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|251.341.811
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|138.946.832
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,27
|216.951.346
|% 2,25
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9639
|6,9675
|% -0,97
|
|Euro
|8,4520
|8,4564
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,6599
|9,7084
|% -0,58
|
|Frank
|7,7897
|7,8366
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,95
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,35
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KCHOL, TSKB
-
15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GUBRF, TAVHL
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 51 artarak (% 1.15 ) 1, 364
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, INVEO, ISKPL, MZHLD, SAYAS, VERTU, EPLAS, DIRIT, VERUS, VAKFN
-
15:44
VAKFN, BALAT, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında