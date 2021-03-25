***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2021 18:24
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Kayıtlı sermaye" başlıklı 6. maddesi onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metinleri-DYOBY.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920608
BIST
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|VERTU
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|83.604.696
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|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
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|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
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|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
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|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
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|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
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|SODSN
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|512.406
|% -9,15
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|UFUK
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|394.169
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|SNPAM
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|1.013.191
|% -8,51
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|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
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|GARAN
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|3.543.406.613
|% -2,92
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|SASA
|45,36
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|% -4,10
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|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
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|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
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|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
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|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
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|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
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|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
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|18:05
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|Dolar
|7,9467
|7,9482
|% 0,34
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|Euro
|9,3620
|9,4198
|% 0,37
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|Sterlin
|10,8844
|10,9389
|% 0,70
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|Frank
|8,4369
|8,4877
|% 0,05
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|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% 0,39
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,58
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|Altın Gr.
|443
|443
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
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|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,01
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|B. Petrol
|61,97
|61,97
|-2,44
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