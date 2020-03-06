***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/10/2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.10.2014 ve 07.11.2014 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Şirketimizin, ana ortağı Yaşar Holding A.Ş. nin 250 milyon ABD Doları nominal değerli ve 6 Mayıs 2020 vadeli yurt dışındaki tahvil ihracına, özel durum açıklamalarımızda adı geçen Topluluk şirketleri ile birlikte garantör olarak katıldığı kamuya açıklanmıştı. Bugün itibarıyla Yaşar Holding A.Ş. tarafından tahvil bedelinin 6 Nisan 2020 tarihinde ödenerek kapatılacağı yolunda Lüksemburg Borsası'nda bir açıklama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825145BIST