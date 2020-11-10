***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 22.10.2020 – 22.10.2023 tarihleri arasında ve toplam 59.057.500 TL'lik sabit yatırım tutarı, ve 110 kişilik istihdam kapsamına sahip 22.10.2020 tarih, 516194 ve 516295 numaralı Yatırım Teşvik Belgeleri alınmıştır.4. Bölge bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgeleri'nde öngörülen destek unsurları "KDV istisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Faiz Desteği ", "Vergi İndirimi %70, YKO %30" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl" şeklindedir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SAN. TİC. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887801BIST