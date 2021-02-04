***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 09:26
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli kararı ile, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907369
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
0
En Düşük
0
18:057,1695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
18:058,6215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6026
18:05419,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,16
|Açılış
|: 419,87
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRCAS
|5,64
|283.175.341
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|697.147.084
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|502.322.780
|% 0,00
|
|VESBE
|49,50
|35.363.655
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,53
|67.492.955
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,64
|283.175.341
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|697.147.084
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|502.322.780
|% 0,00
|
|VESBE
|49,50
|35.363.655
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,53
|67.492.955
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 0,00
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1608
|7,1695
|% 0,07
|
|Euro
|8,6124
|8,6215
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7225
|9,7713
|% -0,10
|
|Frank
|7,9316
|7,9794
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9061
|1,9156
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-11,48
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,55
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|0,15
|