***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 13:27
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1550 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909605
BIST
14:441.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
14:446,9741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0616
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
14:448,4666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0594
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4516
14:44408,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,80
|Açılış
|: 408,26
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler14:44
|VAKFN
|12,32
|12.365.579
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|136.076.567
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|146,10
|2.061.723.151
|% 1,32
|
|SASA
|37,60
|1.431.486.855
|% 9,24
|
|THYAO
|12,31
|939.570.428
|% 2,58
|
|TCELL
|17,00
|602.692.395
|% 1,98
|
|GARAN
|10,02
|553.459.630
|% 1,01
|
|GSDHO
|2,74
|311.410.711
|% 1,48
|
|ALBRK
|2,28
|227.728.509
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|244.518.112
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,44
|137.158.518
|% 0,00
|
|PETKM
|5,01
|431.649.247
|% 0,60
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9706
|6,9741
|% -0,88
|
|Euro
|8,4599
|8,4666
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,6706
|9,7191
|% -0,47
|
|Frank
|7,8027
|7,8497
|% -0,69
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% -0,89
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,64
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-20,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,55
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,43
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,94
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:58KLMSN
Yüzde 4.59 oranında artışla 20.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 395 adet işlem
-
14:57AVTUR
Yüzde 5.28 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 127, 380 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 5 artarak (% 1.14 ) 1, 647
-
14:54XU100
Endeks 1, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 15, 573.00 milyon TL de
-
14:54ESEN
Yüzde 4.29 oranında artışla 42.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 292, 043 adet işlem