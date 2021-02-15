***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 13:34
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1550 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909610
BIST
14:541.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,80
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
14:546,9732
En Yüksek
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|: -0,89%
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|Açılış
|: 6,9750
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|Önceki Kapanış
|: 7,0400
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7,0383
En Düşük
6,9584
14:548,4623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
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|Açılış
|: 8,4600
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|Önceki Kapanış
|: 8,5050
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14:54408,14
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|: -0,95%
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|Açılış
|: 408,14
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|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler14:54
|VAKFN
|12,32
|12.369.694
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|160.092.556
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,90
|2.073.232.918
|% 1,18
|
|SASA
|37,60
|1.442.208.355
|% 9,24
|
|THYAO
|12,29
|944.102.059
|% 2,42
|
|TCELL
|16,99
|606.479.536
|% 1,92
|
|GARAN
|10,01
|558.642.442
|% 0,91
|
|GSDHO
|2,74
|320.113.479
|% 1,48
|
|ALBRK
|2,29
|231.471.000
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,53
|245.728.462
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,44
|137.616.401
|% 0,00
|
|PETKM
|5,00
|439.451.547
|% 0,40
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9700
|6,9732
|% -0,89
|
|Euro
|8,4556
|8,4623
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,6683
|9,7167
|% -0,49
|
|Frank
|7,7986
|7,8455
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% -0,89
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,20
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,55
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,43
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,03
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,94
|