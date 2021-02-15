***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1550 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909610BIST