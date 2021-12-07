***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yapılan 21/04/2021 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz, Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Şirketimize idari para cezası uygulanmasını içeren kararın gerekçesi 06/12/2021 tarihinde tebellüğ edilmiştir. 60 günlük süre içinde erken ödeme indiriminden yararlanarak, idari para cezası tutarının dörtte üçü peşin ödenecek olup yasal haklarımız süresi içerisinde kullanılacaktır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981706BIST