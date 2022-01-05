***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7 Aralık 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize verilen idari para cezasının, bir ay içerisinde ¼'lük ilk taksit peşin olmak üzere Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesinin 3. fıkrası kapsamında ödenmesine karar verilmiş ve birinci taksit olan 5.259.216,65.-TL, 4 Ocak 2022 tarihinde Bornova Vergi Dairesine ödenmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989034BIST