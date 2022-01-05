***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 17:28
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7 Aralık 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize verilen idari para cezasının, bir ay içerisinde ¼'lük ilk taksit peşin olmak üzere Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesinin 3. fıkrası kapsamında ödenmesine karar verilmiş ve birinci taksit olan 5.259.216,65.-TL, 4 Ocak 2022 tarihinde Bornova Vergi Dairesine ödenmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989034
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2167
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0515,4536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3018
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4536
En Düşük
15,0100
18:05795,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 13,16
|Açılış
|: 795,68
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6043
|13,6242
|% 1,62
|
|Euro
|15,4265
|15,4536
|% 1,99
|
|Sterlin
|18,3484
|18,4404
|% 1,49
|
|Frank
|14,7749
|14,8639
|% 1,41
|
|Riyal
|3,6043
|3,6224
|% 1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|7,88
|
|Altın Gr.
|796
|796
|13,17
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,14
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198