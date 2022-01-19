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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2022 15:20
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
    
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995161


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