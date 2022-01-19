***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 15:20
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995161
BIST
15:471.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.959
15:4713,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0656
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
15:4715,4256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1084
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
15:47794,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,30
|Açılış
|: 794,77
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler15:47
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|BASCM
|4,87
|602.127
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,46
|2.854.433
|% 9,92
|
|EUHOL
|3,69
|27.929.119
|% 8,53
|
|UFUK
|23,84
|2.408.476
|% 8,27
|
|CRDFA
|2,70
|37.648.691
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.934.073
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|KUTPO
|90,75
|148.703.960
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,48
|5.439.318
|% -9,87
|
|THYAO
|26,84
|2.770.559.689
|% -0,15
|
|KRDMD
|11,82
|2.403.817.997
|% -0,25
|
|SISE
|13,87
|1.829.885.862
|% -2,19
|
|YKBNK
|4,02
|1.783.259.446
|% 5,51
|
|GARAN
|11,83
|1.756.117.855
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,02
|1.783.259.446
|% 5,51
|
|EKGYO
|2,44
|719.198.124
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,82
|2.403.817.997
|% -0,25
|
|PETKM
|8,82
|1.605.162.619
|% 0,92
|
|AKBNK
|7,62
|1.136.736.620
|% 2,83
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5913
|13,5950
|% 0,48
|
|Euro
|15,4115
|15,4256
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,4712
|18,5638
|% 0,74
|
|Frank
|14,7841
|14,8732
|% 0,62
|
|Riyal
|3,6140
|3,6321
|% 0,48
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|5,16
|
|Altın Gr.
|794
|795
|5,03
|
|Cumhuriyet
|5.273
|5.352
|-3,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|-0,79
|
|Yarım
|2.535
|2.602
|-0,38
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|0,43
|
Seans Raporu
15:47
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16:02MANAS
Yüzde 4.71 oranında artışla 17.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 416 adet işlem
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16:01GWIND
Yüzde 7.23 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 300, 006 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 1, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 28, 274.00 milyon TL de
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16:00HLGYO
Yüzde 7.60 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 658, 557 adet işlem
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15:59POLTK
Yüzde 4.51 oranında artışla 538.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 269 adet işlem