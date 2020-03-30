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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SELİM YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil
FEYZİ ONUR KOCA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil
KEMAL SEMERCİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
CENGİZ EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği - Akademisyen Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AHMET FAHRİ YİĞİTBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833375


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Altın Gr. 343 343 5,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,00 -0,46  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 -0,01  
B. Petrol 25,66 25,66 -2,29  
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